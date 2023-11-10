В Брянской области при обстреле автомобиля погиб офицер ФСБ

В Брянской области неизвестные обстреляли автомобиль погрануправления. В результате нападения был смертельно ранен офицер ФСБ Об этом сообщают телеграм-каналы "База" и Wargonzo (проект "военкора" Семёна Пегова).

По данным "Базы", автомобиль УАЗ "Патриот", в котором находился офицер ФСБ, атаковали вчера днём на окраине села Улица. Неизвестные открыли огонь по машине из автоматического оружия, после чего скрылись.

По информации Wargonzo, погибший - полковник по имени Сергей Шатый. "База" называет его подполковником и уточняет, что он был заместителем начальника отдела материально-технического обеспечения.

Российские силовые структуры о нападении и гибели офицера не сообщали.

Вчера поздно вечером в телеграм-канале "Русского добровольческого корпуса" появилось сообщение, в котором утверждается, что диверсионно-разведывательная группа РДК "успешно провела засаду на транспорт противника в Брянской области". Пост сопровождается тремя фотографиями, на которых видны вооруженные люди в камуфляже. О какой именно засаде идёт речь, из сообщения неясно.

Русский добровольческий корпус (РДК), воюющий на стороне Украины, не в первый раз берёт на себя ответственность за диверсии на территории России.

В начале сентября при попытке прорыва украинских диверсантов в Брянскую область погиб пограничник ФСБ, ещё несколько российских военных получили ранения. Ответственность за диверсию взял на себя РДК.

31 августа РДК заявлял, что атаковал дронами военный аэродром в Курской области.