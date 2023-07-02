В Буче открылся мемориал памяти погибших жителей города

В городе Буча Киевской области Украины перед входом в городской парк открылся мемориал памяти местных жителей, погибших во время российской оккупации. С виду мемориал напоминает колумбарий, на котором выгравированы имена 501 человека.

"Помним всех поимённо... Это нельзя забыть и нельзя простить. Поэтому мы продолжаем напоминать миру о военном трибунале", - заявил мэр Бучи Анатолий Федорук.

В начале апреля прошлого года, после того как российская армия покинула ранее занятую и удерживаемую в течение месяца Киевскую область и туда зашли украинские войска, в городе Буча были обнаружены тела сотен мирных граждан. По свидетельствам жителей Бучи, российские солдаты расстреливали, насиловали и пытали местное население. Позже украинские власти официально обвинили российскую сторону в многочисленных военных преступлениях.

Минобороны России отвергло все обвинения. В заявлении ведомства говорилось, что фотографии и видеоматериалы из Бучи являются провокацией и "постановкой киевского режима для западных СМИ", а большинство трупов появились уже после того, как в город вошли украинские военные.

Анализ спутниковых снимков опроверг сообщения российского ведомства. По данным расследователей, полученные материалы позволяют говорить о том, что тела убитых появились на улицах Бучи в то время, когда город находился под полным контролем российских военнослужащих.

В России против тех, кто распространял сведения о произошедшем в Буче, возбуждены десятки уголовных и сотни административных дел. Многие обвиняемые приговорены к длительным срокам заключения.