В Будапеште прошёл марш в защиту ЛГБТ-сообщества

В столице Венгрии в субботу тысячи людей приняли участие в Будапештском прайде. Это мероприятие в защиту прав ЛГБТ проводится в Будапеште каждый год, однако в нынешнем году оно носило ярко выраженный протестный характер и было направлено против недавно одобренных поправок в венгерское законодательство, запрещающих, в частности, информацию об однополых отношениях и смене пола в учебниках и телепередачах, предназначенных для несовершеннолетних.

Представители ЛГБТ-сообщества, правозащитники и многие венгерские оппозиционеры в связи с принятием этого закона обвинили действующее правительство Виктора Орбана в дискриминации меньшинств на почве гомофобии и трансфобии. Критики закона сравнивают его, в частности, с российским законом о запрете "пропаганды гомосексуализма".

Ранее правящее в Венгрии консервативное большинство внесло в конституцию страны норму о браке как союзе мужчины и женщины; также было запрещено усыновление детей однополыми парами и смена пола в документах.

Власти Венгрии утверждают, что их меры направлены на "защиту детей и семей", а не против совершеннолетних представителей ЛГБТ.

Более 40 посольств зарубежных стран, в том числе США, Великобритании и ряда стран ЕС, и культурных организаций выступили с заявлением в поддержку Будапештского прайда, заявив, что выступают за равенство всех людей вне зависимости от сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

Большинство стран ЕС осудили принятие нового закона, а Еврокомиссия начала против Венгрии юридическую процедуру, которая может привести к заморозке выделения Будапешту средств из фондов ЕС. Отложено также предоставление Венгрии нескольких миллиардов евро, предназначенных для борьбы с последствиями пандемии. Еврокомиссия заявляет, что это не связано с принятыми поправками, однако венгерское правительство утверждает, что это именно так. Орбан в пятницу заявил, что страна сама откажется от этих денег, если условием их получения будет отказ от поправок. Ранее власти Венгрии заявили, что инициируют референдум о новом законе.

ЕС давно критикует венгерские власти не только за отношение к ЛГБТ, но и за давление на неправительственные организации, СМИ и судебную систему.