В Венгрии пройдёт референдум о "защите детей от ЛГБТ-образования"

Правительство премьера Венгрии Виктора Орбана инициирует референдум о законе, который призван оградить детей от идей ЛГБТ, сообщает Би-би-си. Гражданам предложат ответить на вопросы об их отношении к школьным урокам на такие темы, как сексуальная ориентация и смена пола.

Объясняя необходимость проведения плебисцита, Орбан заявил, что речь идёт о "будущем детей". Он не назвал сроки проведения всенародного голосования.

Большинство стран Евросоюза резко осудили инициативу Орбана. Ранее Еврокомиссия объявила о начале юридического процесса против Будапешта, а также заморозила его долю в несколько миллиардов евро, предназначенную для борьбы с последствиями пандемии.

В среду, 21 июля, стало известно, что МИД Люксембурга обратился к ЕС с предложением провести референдум, на котором будет решен вопрос о дальнейшем членстве Венгрии в Евросоюзе. Об этом министр иностранных дел страны Жан Ассельборн рассказал в беседе с Der Spiegel.

В июне в Венгрии был принят закон, запрещающий демонстрацию однополых отношений и информацию о смене пола в учебниках и телепередачах, предназначенных для несовершеннолетних. Лидеры 18 из 27 стран Евросоюза призвали венгерские власти отменить принятый нормативный акт, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала его "позорным".

Венгерские оппозиционеры обвиняют действующее правительство в дискриминации сексуальных меньшинств. В то же время опросы показывают, что против легализации однополых браков выступают почти 60 процентов жителей страны.

ЕС давно критикует венгерские власти не только за отношение к сексуальным меньшинствам, но и за давление на неправительственные организации, СМИ и судебную систему.