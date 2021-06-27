В Бурятии обязали вакцинироваться жителей старше 65 лет и студентов

Власти Бурятии ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для некоторых групп жителей. Помимо работников сферы услуг, медиков и чиновников, которых обязали привиться и в ряде других регионов, включая Москву, в Бурятии эту обязанность распространили на студентов и жителей старше 65 лет.
Постановление главного государственного санитарного врача Бурятии опубликовано на сайте регионального Роспотребнадзора. В сообщении отмечается, что в республике сложилась неблагополучная эпидемиологическая ситуация и необходима обязательная вакцинация граждан, "подверженных наибольшему риску инфицирования". Как сообщает Сибирь.Реалии, до 20 августа планируется привить не менее 60 процентов представителей перечисленных выше категорий жителей.
- 23 июня власти Бурятии ввели локдаун – жёсткие ограничительные меры с 27 июня по 11 июля из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки. На это время прекращается работа всех предприятий. Исключением стали жизнеобеспечивающие службы, продуктовые магазины, аптеки, общественный транспорт, ЖКХ и СМИ.
- Обязательная вакцинация для ряда категорий граждан в том или ином виде введена уже почти в 20 регионах России – после того, как в последние недели вновь начался рост числа инфицированных коронавирусом. В обществе эта идея вызывает неоднозначные оценки. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что о принудительной вакцинации речь не идёт, и люди, которые не хотят вакцинироваться, могут уволиться и найти работу в другой сфере. Требование прививаться к людям старше 65 лет он не комментировал.
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