В Бурятии обязали вакцинироваться жителей старше 65 лет и студентов

Власти Бурятии ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для некоторых групп жителей. Помимо работников сферы услуг, медиков и чиновников, которых обязали привиться и в ряде других регионов, включая Москву, в Бурятии эту обязанность распространили на студентов и жителей старше 65 лет.

Постановление главного государственного санитарного врача Бурятии опубликовано на сайте регионального Роспотребнадзора. В сообщении отмечается, что в республике сложилась неблагополучная эпидемиологическая ситуация и необходима обязательная вакцинация граждан, "подверженных наибольшему риску инфицирования". Как сообщает Сибирь.Реалии, до 20 августа планируется привить не менее 60 процентов представителей перечисленных выше категорий жителей.

23 июня власти Бурятии ввели локдаун – жёсткие ограничительные меры с 27 июня по 11 июля из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки. На это время прекращается работа всех предприятий. Исключением стали жизнеобеспечивающие службы, продуктовые магазины, аптеки, общественный транспорт, ЖКХ и СМИ.

Обязательная вакцинация для ряда категорий граждан в том или ином виде введена уже почти в 20 регионах России – после того, как в последние недели вновь начался рост числа инфицированных коронавирусом. В обществе эта идея вызывает неоднозначные оценки. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что о принудительной вакцинации речь не идёт, и люди, которые не хотят вакцинироваться, могут уволиться и найти работу в другой сфере. Требование прививаться к людям старше 65 лет он не комментировал.