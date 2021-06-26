В Москве задержаны участники акции против обязательной вакцинации

В центре Москвы в воскресенье полиция задержала нескольких участников акции против принудительной вакцинации от COVID-19. Акцию организовало местное отделение КПРФ в формате встречи с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным - митинги и шествия власти не согласовывают, ссылаясь на эпидемию.

По данным Baza и "Открытых медиа", всего было задержано 9 человек. Среди задержанных — глава фракции коммунистов в Мосгордуме Николай Зубрилин. Задерживали в частности тех, у кого были флаги КПРФ, а также тех, кто выступал. При этом задержания начались уже под конец акции. Всего в Новопушкинский сквер пришли несколько сот человек.

Полиция действовала жёстко.

Участники акции оспаривали действия московских властей, которые обязали работодателей добиться вакцинации 60 процентов работников в ряде сфер, в том числе торговле и сфере услуг, образовании и здравоохранении. Власти не считают это принудительной вакцинацией, поскольку, как сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, не желающие прививаться могут уволиться и найти работу в другой сфере.

В России 26 июня зафиксирован максимум смертей от коронавирусной инфекции нового типа в 2021 году, свидетельствует статистика оперативного штаба по борьбе с распространением болезни. За сутки власти признали смерть 619 заболевших, это наивысший показатель с 25 декабря. Число новых выявленных случаев за день увеличилось по всей России на 21 665, в Москве более чем на 8500.

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу заявил, что быстрая и массовая вакцинация является единственной альтернативой ужесточению карантинных мер и локдауну. Власти Москвы ранее ввели ещё ряд ограничений. С понедельника в рестораны и другие заведения общественного питания людей должны пускать только по QR-кодам, которые могут получить привитые, переболевшие коронавирусной инфекцией или же прошедшие тестирование в последние 3 дня.