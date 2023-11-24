В Бурятии военный купил справку о смерти, чтобы не идти на войну

Мобилизованный из Бурятии Зоригто Арабжаев купил фальшивую справку о своей смерти, чтобы не возвращаться на войну. Его разоблачили и суд приговорил военного к пяти годам колонии за дезертирство. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.
Арабжаева мобилизовали в ноябре 2022 года. Весной он приехал в отпуск, но в часть после него не вернулся. Когда военные пришли домой к Арабжаеву, его сын показал им справку о смерти отца. Позже выяснилось, что документ фальшивый. Сотрудники военной полиции задержали Арабжаева 4 мая.
В суде он пояснил, что не хотел возвращаться на фронт из-за эмоционального состояния жены. В сентябре 2022 года в ДТП погиб старший сын Арабжаевых, а через два месяца мобилизовали Зоригто. Жена переживала за него и угрожала суицидом, если он вернётся на войну. Из-за этого Арабжаев решил заказать справку о своей смерти.
Суд отметил, что в семье была негативная психологическая атмосфера, что повлияло на действия подсудимого. При этом жена Арабжаева не обращалась за медицинской помощью. Военнослужащего признали виновным в дезертирстве и приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.
- По подсчётам "Медиазоны", за год мобилизации в российские суды поступило больше трёх тысяч дел о самовольном оставлении части с отягчающим признаком "совершено в период мобилизации". Больше половины приговоров по таким делам – условные. Это делается для того, чтобы осуждённых можно было вновь отправить на фронт, пишет издание.
- Самый суровый приговор мобилизованному в России, по наблюдениям Сибирь.Реалии, был оглашен в Сахалинской области: в июле 2023 года Дмитрия Нарышкина приговорили к 12 годам колонии общего режима как повторно осужденного за самовольное оставление части — мобилизованному заменили условный срок на реальный, добавив годы заключения.
- В сентябре 2022 года, с началом мобилизации для войны против Украины, российские власти ужесточили уголовную ответственность за неисполнение приказа, избиение командира, оставление части, дезертирство, нарушение правил службы и утрату военного имущества. Большинство статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10-15 лет.
Форум