В Хабаровском крае мобилизованному дали 10 лет за уход из части

Военный суд в Хабаровском крае приговорил мобилизованного Романа Егорова к десяти годам колонии строгого режима с лишением воинского звания по статьям о дезертирстве и самовольном уходе из части. Это самый суровый приговор по делам о побегах мобилизованных. Об этом пишет "Медиазона".

Согласно приговору, Егоров трижды покидал воинскую часть, в итоге "вовсе решив уклониться от прохождения военной службы". Своё отсутствие в части Егоров обосновал "бытовыми проблемами и ссорой с женой", говорится в документе.

Именно жена Егорова сообщила в правоохранительные органы, что автомобиль мужа видели в одном из посёлков края: во второй свой уход из части Егоров решил не появляться дома и пожить в машине, пока его не перестанут искать.

Она же сообщила, что Егоров перенёс операцию – послеоперационный период пришёлся на период его мобилизации. Во время отсутствия на службе мужчина обращался к врачам, и они признавали его годным к военной службе.



По подсчётам "Медиазоны", за год мобилизации в российские суды поступило больше трёх тысяч дел о самовольном оставлении части с отягчающим признаком "совершено в период мобилизации". Больше половины приговоров по таким делам – условные. Это делается для того, чтобы осуждённых можно было вновь отправить на фронт, пишет издание.