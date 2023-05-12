В Бурятии завели уголовное дело на правозащитницу Надежду Низовкину

Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении правозащитницы Надежды Низовкиной по статье об отказе от дачи показаний. Она отказалась свидетельствовать против пенсионерки Натальи Филоновой, интересы которой она представляла в суде. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на саму Низовкину.
По уголовному делу об отказе от дачи показаний правозащитнице грозит до трёх месяцев ареста. Дело возбудили после многочисленных попыток отстранить Низовкину от уголовного дела в отношении Филоновой, которую обвиняют в нападении на сотрудников полиции при задержании на антивоенной акции.
Низовкина освещала дело Филоновой на своем ютуб-канале и неоднократно заявляла, что её отказывались пускать на заседания. Накануне правозащитница сообщала, что в Бурятии началась вторая волна мобилизации - жителям отдаленных районов республики с апреля вновь стали приносить повестки.
- Суд над Натальей Филоновой начался 2 мая. Уголовное дело в отношении активистки возбудили в конце октября 2022 года после нескольких штрафов за митинги. Ей вменяют нападение на двух сотрудников полиции, одному из которых она якобы сломала палец во время задержания на митинге против мобилизации.
- Филонову поместили в СИЗО 17 ноября за нарушение правил домашнего ареста: её муж, который проживает в другом селе, попал с инфарктом в больницу, из-за чего её сын, гостивший в то время у отца, остался один. Она заранее предупредила следователя о своем выезде и возращении домой. 16-летнего мальчика отправили в детский дом в Баргузинском районе.
- В марте 2023 года сотрудник детского дома не отпустил приемного сына Филоновой на судебное заседание к матери.
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