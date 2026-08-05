В бюллетень по выборам в Госдуму внесут 11 партий

В бюллетень по выборам в Госдуму будут внесены 11 партий. Центральная избирательная комиссия 5 августа провела жеребьёвку и определила их порядок в бюллетене. Первый номер получила "Единая Россия", второй - "Яблоко". В выборах участвуют ещё 4 партии, представленные в нынешнем созыве Думы (КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия" и "Новые люди"), а также "Родина", "Зелёные", "Партия прямой демократии", "Партия пенсионеров" и "Коммунисты России".

Председатель "Яблока" Николай Рыбаков (сам он, как и ещё ряд кандидатов от партии, не допущен к участию в выборах), сказал, что вытащил тот номер, который хотел, поскольку, по его мнению, "выбор для граждан — или "Единая Россия", или "Яблоко"".

Основатель партии Григорий Явлинский ранее охарактеризовал выборы как "референдум" - "Яблоко" единственная из допущенных к выборам партия, выступающая за немедленное прекращение войны в Украине.

В ряде регионов, в частности в Карелии и Санкт-Петербурге, её списки не допустили до выборов, однако федеральный список зарегистрировали. Участие "Яблока" в кампании вызывает споры среди антивоенно настроенных политиков и общественных деятелей - некоторые призывают поддержать партию, другие считают, что её участие в выборах носит декоративный характер, сама она встроена в российскую политическую систему, а итоги голосования всё равно будут сфальсифицированы.

Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Власти собираются проводить его в том числе на оккупированных территориях Украины.

Перед сентябрьскими выборами в Госдуму права участвовать в кампании по разным основаниям лишились около 40 членов "Яблока". Более 10 членов партии стали за последние месяцы обвиняемыми по различным уголовным делам, 11 человек Минюст России внес в реестр "иностранных агентов", отмечает "Настоящее Время". Под разными предлогами не были допущены к кампании и некоторые кандидаты от других сил. На днях из России уехал пытавшийся зарегистрировать кандидатом политик Борис Надеждин.