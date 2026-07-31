"За мир" не значит "нет войне". Споры о регистрации "Яблока"

Центральная избирательная комиссия России внезапно зарегистрировала на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму партию "Яблоко", предвыборная программа которой состоит из 7 предложений и начинается со слов "За мир и свободу!". Далее следует: "За соглашение о прекращении огня, дипломатию и достижение мира!.. За Россию, свободную от страха и политических репрессий!.. Наша цель – процветающая демократическая Россия!"

Регистрация федерального списка "Яблока" многих поразила, особенно учитывая, что им только что отказали на локальных выборах в Карелии и Петербурге.

Особенно был поражен, по всей видимости, лидер партии "Родина" и депутат Госдумы Алексей Журавлев, который прямо на заседании избирательной комиссии устроил скандал и обвинил "яблочников" в том, что они не ездили в зону "СВО".

"Яблоко" при этом последний раз набирало более 2 процентов на выборах в 2011 году, а лучший результат партии был вовсе в 1993-м – около 8%.

Это приводит к оживленной дискуссии о перспективах "Яблока", природе выборов в России, а заодно о том, что делать антивоенно настроенным людям.

Роман Юнеман

Я думаю, допуск "Яблока" нужен, чтобы убить двух зайцев:

Не дать слишком вырасти "Новым Людям", откусить у них часть голосов.

Показательно высечь "антивоенную оппозицию".

Какие могли быть стратегии голосования за списки у оппозиции? Я вижу три базовых.

- за любую проходную, кроме ЕР

- за "Новых Людей" как условно-либералов

- на выбор за "Новых Людей" или КПРФ как условно-самых-оппозиционных

При этом голосование за системные партии было бы исключительно символическим шагом, а главный нарратив кампании –"превратим выборы в референдум против войны и мобилизации".

Далее КПРФ и НЛ набрали бы на двоих, допустим, 25 процентов голосов. После этого оппозиция празднует победу и объявляет референдум успешным: каждый четвёртый избиратель против войны и мобилизации, а с учётом фальсификаций – вообще каждый третий.

Участие "Яблока" эту стратегию рушит. В условиях участия реальной антивоенной партии призывать голосовать за системных политиков оппозиционные лидеры мнений не смогут, придётся поддержать их.

Что происходит дальше?

"Яблоко" набирает 2,5 процента голосов. После этого власть объявляет: "Вот смотрите, была демократическая партия в бюллетене, открыто выступала против войны, за неё агитировали все страшные иноагенты и враги народа. Результат – меньше трёх процентов. Таков реальный уровень поддержки в народе либералов-антивоенщиков".

И неважно, будет это реальный процент или полностью нарисованный. Настоящего результата мы всё равно не увидим. Куда важнее, что в 2,5 процента "Яблока" за пределами оппозиционного инфопузыря все поверят, потому что примерно столько эта партия обычно и набирала. В общем, сделают из "Яблока" показательных мальчиков для битья.

Плюс в последние месяцы заметно набрали рейтинг "Новые Люди", а чрезмерное усиление системной партии опасно. "Яблоком" у них голоса отгрызут и вернут НЛ на 4–5 место. Чтобы слишком не росли, от греха подальше.

При этом отнять голоса у "Яблока" проще, чем у любой из системных партий, которые имеют определённые договорённости, "крышу" и могут аппаратно негативить в связи с притеснениями.

После выборов "Яблоко", вероятно, окончательно добьют.

Александр Кынев, известный российский электоральный эксперт, пишет, что это "очень близко к его пониманию роли "Яблока" на этих выборах".

Николай Травкин (в свое время входил в список "Яблока")

Казалось бы, ну чего проще, хочешь отдать свой голос за остановку вооружённого конфликта – иди и проголосуй за "Яблоко".

Нет, сука, сразу включаются бывалые демократы с известными экономистами-политологами, незапятнанными участием в реформах 90-х, и нудят-нудят, что "Яблоко" всё равно не пройдёт в Думу, что это спойлер Кремля, чтобы отнять голоса у "Новых людей". Да вы же, блин, всё время твердили, что "Новых людей" Кириенко из полена выстругал, сделал Буратинку, которая либеральную оппозицию в ГД представлять будет. Так зачем у этого кремлёвского Буратинки голоса отбирать?…

Ещё раз. Всё просто, хочешь отдать свой голос за остановку вооружённого конфликта – иди и проголосуй за "Яблоко".

vasiliy bril

Вижу очень много активности в соцсетях о том, что "Яблоко" допустили и что за них нужно голосовать, или не нужно.

Вот что я думаю на эту тему. Можно ли считать "Яблоко" реальной оппозицией, или это необходимый элемент декорации, часть спектакля, который должен убедить зрителя, что выбор существует. Отправная точка простая. Партия выходит на выборы в Госдуму с программой из 43 слов, где прямым текстом "за мир", "за прекращение репрессий", "за жизнь без страха".

При этом в стране с 2022 года по статьям о "дискредитации" армии или подобные высказывания завели почти 9 тысяч дел и выписали штрафов на сотни миллионов рублей, а часть людей получила реальные сроки за посты и разговоры на "кухне". Возникает противоречие: почему риторика, за которую обычного человека сажают, оказывается безопасной, если её произносит "оппозиционная партия с трибуны"?

Первое объяснение, которое приходит в голову, что власти просто закрывают глаза на "Яблоко" как на нишевую, не опасную структуру, хотя в сегодняшней России это вряд ли. Чем больше смотришь на детали, тем больше это похоже не на халатность, а на сценарий. Список партии в Карелии сняли судом, а потом всё равно федеральный список зарегистрировали. У кандидатов в Петербурге "пропадали" документы, партии отказывали в регистрации, а потом список прошёл...

Каждая такая история идеально ложится в нарратив "оппозицию прессуют, но она пробивается", именно то, что нужно показать зрителю, чтобы он поверил: борьба реальна, значит и выборы реальны. Проблема не в том, что давление избирательное. Проблема в том, что оно выглядит ровно настолько заметным, чтобы создать драму у зрителя, и ровно настолько безопасным, чтобы не сорвать главный результат, регистрацию...

Поэтому у меня и не получается воспринимать регистрацию "Яблока" как признак открытости системы. Скорее это подтверждение того, что даже сама драма вокруг допуска часть постановки, а не её сбой. И от этого остаётся не облегчение, а какая-то усталая пустота и безнадега. Я всегда за то, чтобы голосовать, но такое чувство, что выборы в сентябре уже состоялись.

P. s. Это лишь мои личные мысли на эту тему.

Я никого ни к чему не призываю – просто делюсь своим взглядом и уважаю право каждого на собственное мнение.

Dmitry Bunkov

В threads пошла кампания из АП топить людей голосовать за "Яблоко". Если народ поведётся, то победа "Единой России" будет оглушительной. Люди ни хера не шарят, для чего это делается.

Artem Ovechkin

Опять яблокосрач начался как в любую "выборную" каденцию, и это не про телефоны, дорогие зумеры)

"Яблоко", если кто не помнит, это была такая развлекательная общественно-политическая команда, всегда готовая поговорить про всё хорошее и немножко про всё плохое, ровно столько, чтобы всё плохое немножко раздражалось, но ни в коем случае не рассердилось всерьёз...

Так вот с чего бы сейчас. В 2026 году. Когда режим [крушит] всё, что шевелится, не разбирая уже даже за него кричали или против. Пресловутая АПэшечка, которая может движением брови разогнать всех этих старух и стариков, а заодно и нежных студентов-идеалистов, верящих в парадиз демократии и ПРБ. Вдруг допускает это шапито к выборам?)

Типа "Яблоко" сделало всё настолько ПО ЗАКОНУ, что никак нельзя не пустить? Рили?)))

Чтобы актуализировать списки тех, кого сажать?

Или может быть, чтобы дать шанс светлым демократическим силам свергнуть Путина?))))

Жан Осипов

Вы же понимаете, что, даже если мы все пойдём голосовать за "Яблоко", всё равно чудесным образом по итогам голосования победит "ЕР". И в очередной раз мы молча это схаваем.

Виктор Шмаков

Я буду голосовать за "Яблоко". Никому такое решение не навязываю. Понятно, что будет куча всякого в ответ – нельзя с властью играть в их игры, Эллочка всё равно нарисует, что ей скажут, и прочее. Мне плевать на все эти, так скажем, суждения. Я как та из двух лягушек, упавших в кринки с молоком, которая просто лишь била по молоку лапками.

Дмитрий Зотиков

Россия готовится к мобилизации.

Резко взлетели цены на квартиры в Ереване и Тбилиси.

Путин, решив провести два мешающих друг другу мероприятия, выборы и мобилизацию, совершает большую ошибку. Дав россиянам подготовиться и уйти в глухую оборону.

Война окончательно потеряла популярность почти во всех слоях населения. Неудачи на фронте, бомбежки складов и заправок, рост цен, ухудшение качества жизни и сдуревший окончательно дед. Вот результаты 5-летней уже войны.

И уже все нутром понимают, что будет только хуже. Путин не хочет уходить побежденным. И потянет за собой в пропасть всю страну.

Стоит ли голосовать в таких условиях за партию "Яблоко" , каждый решает самостоятельно.

Александр Маханьков

"У нас другого выбора не было" (с) Путин

Если у нас не осталось выхода, значит до этого мы свернули не туда.

Причем не один раз.

Сейчас в этом беспросветном тупике появилась маленькая щель, через которую можно выскочить – федеральный список партии "Яблоко" зарегистрирован для участия в голосовании в сентябре.

Столько людей пожертвовали собой ради такой возможности.

Агитировать "за кого угодно кроме ЕР" – уже не только глупость, но и подлость.

Елена Филина

Выборная процедура в России не имеет отношения к реальной конкурентной политике и голосованию для выявления народной воли. Процесс дискредитирован путинской диктатурой давно, и до конца их правления. Спорить о будущих результатах подсчёта вообще нет смысла. Нарисуют ответ под задачу.

НО!!!!!

Допуск партии "Яблоко" позволяет каждому разумному человеку позвонить в дверь своему соседу и сказать "хочешь, чтобы закончилась война – поддержи Яблоко". Это шанс для гражданского диалога, а не для формального участия в избирательной процедуре. Люди, которые и вне кампании ведут такие разговоры, в России есть. Чтобы что-то начало меняться, их должно стать ощутимо больше. И август – сентябрь 26 года – шанс начать этот процесс изменений. Не через выборы, а через идею возможности и необходимости смены режима, посеянную в головы россиян. А дальше эта мысль вполне может завладеть массовым сознанием, и никакие подсчёты ДЭГ уже не будут иметь никакого значения. Так пробуждается гражданское общество.

Вывод: каждый, кто может обратиться с антивоенным призывом, должен это сделать сейчас и максимально широко.

Павел Комаров

"Яблоко" допустили до выборов. Теперь у меня стоит дилемма, за кого голосовать. С одной стороны, антивоенная позиция "Яблока" мне близка. С другой стороны, есть понимание, что много голосов они не наберут. И поэтому нужно голосовать за "Новых людей". Чтобы мой голос не растворился и не был поделён между победителями. Буду следить за рейтингами партий. Если у "Яблока" будет хоть какой-то шанс создать фракцию, проголосую за него. Если не будет, за "Новых людей".

Евгений Алексеев

Представить себе, что зумеры, которых [замучила] война, сплотятся и проголосуют в сентябре за "Яблоко", – я могу.

Представить себе, что зумеры пойдут дружно голосовать за "Новых людей" или КПРФ исключительно потому, что они, в отличие от "Яблока", преодолеют какой-то там барьер, – я не могу.

Зумеры чувствительнее миллениалов к тому, что они сами называют "кринжом". Все они понимают, что "Новые люди" – это примитивнейшая попытка власти их [обмануть]. Зумеры не любят, когда их [обманывают]: их лучше, чем нас, учили в детстве уважать собственные границы и мнение. Мы же и учили – чтобы не стали такими, как мы. Среди зумеров есть люди левых и ультралевых взглядов, но и они видят в современной КПРФ лишь огромный симулякр с окаменелым дедом во главе.

Зумеры совершенно точно не хотят войны. Намного сильнее, чем не любят Путина и Едро. Путин с Едром для них данность – как погода или обязанность учиться. А вот война – это маркер. И зумеры отлично видят, кто за войну, а кто – против. И даже если "Яблоко" в итоге не пройдет барьер и никаких мандатов не получит (в чем я в этот раз сомневаюсь – если не пересажают и не нахимичат с подсчетами на 146%), то ощущение унижения у зумеров после таких результатов точно задержится и усилится. Для многих из них это вообще их первые выборы – и многие к ним вполне серьезно относятся.

И самое главное: из года в год число молодых будет увеличиваться, а стариков – уменьшаться. И с этим ничего не поделать. Давайте не будем хотя бы мы унижать молодежь своими советами следовать поперек их сердца? Нам же будет перед ними стыдно.

Антрополог и "иноагент" Василина Орлова опубликовала пост: "Партия "Яблоко" идёт на выборы в Госдуму под лозунгом "Нет войне".

В комментариях появился кандидат от партии Максим Макаров и поправил: "Яблоко не идёт на выборы с таким лозунгом – мы идём с лозунгом "За Мир". То что Вы опубликовали тянет на статью".

Орлова замечает: "Поправляют, что "за мир" ещё не значит "нет войне". Кажется, что одно не означает с необходимостью другого, и за один лозунг посадить могут, а за другой нет, хотя уже загребали и за плакаты "миру мир". Все равно поддерживать "Яблоко" надо, конечно. Оставляю, как свидетельство сюра российской жизни".

После этого она изучает программные документы "Яблока":

Позиция партии "Яблоко" по Крыму состоит в том, что необходим второй референдум в Крыму, и этот референдум вернёт Россию "в число цивилизованных стран".



Судя по ссылке на слова Путина, статья 2014 года, однако она до сих пор висит на сайте "Яблока" (без дат).



Не знаю, нужно ли говорить, что проведение второго референдума в Крыму будет легитимизацией незаконной российской оккупации Крыма, а также предоставит черновик отторжения других территорий у других стран: кому угодно достаточно будет вторгнуться в соседнюю страну, провести там массовые или не массовые репрессии против населения, закрепить оккупацию и провести референдум среди остающихся и новоприбывших.

Орлова пишет:

Мне и с лозунгом "нет войне" сложно согласиться, поскольку он означает закрепление российской оккупации украинских территорий. Не могу назвать себя антивоенным либералом или чем-то в этом духе.

Крым – это Украина.

Кстати, интересно, что в 2022 году лозунг "Нет войне!" считался беззубым. Хотели видеть российскую оппозицию, которая бы прямо сказала, отдаем Крым и оккупированные украинские области Украине.

Михаил Тимонов (еще один "иноагент")

В сентябре – выборы или референдум о войне и мире;

"Яблоко" – ячейка-спойлер или партия с уникальной позицией?

На днях мой давний и уважаемый товарищ Александр Кынев (тоже "иноагент") написал пост о предстоящей электоральной процедуре по переформированию Госдумы (агитировать нам запрещено, но рассуждать отвлеченно пока можно).

Как обычно, с интересом прочел пост и споткнулся об утверждение о том, что все участвующие непарламентские партии являются спойлерами.

Если бы "Яблоко" вообще не допустили, спорить было бы не о чем, но вчера Федеральный список "Яблока" был зарегистрирован, что дает почву для дискуссии.

Касательно сути предстоящего 18-20 сентября голосования, я встречал, как минимум, два мнения.

Первое мнение – то, что к нему надо относиться как к обычной электоральной процедуре, влияющей на распределение мест в Госдуме. Ну, может, с учетом обстоятельств – еще более, чем обычно, управляемой сверху процедуре.

Сторонники этой точки зрения считают, что нынешние парламентские партии не вполне одинаково голосуют, и потому есть смысл выбирать какую-то из них.

Второе мнение – то, что предстоящую электоральную операцию, исход которой в Москве решит электронное голосование, надо рассматривать не как выборы, а как последнюю ненаказуемую возможность для граждан высказать мнение о главной проблеме – о боевых действиях и свободе (а том числе в интернете), которое уже нельзя высказать на митинге.

Как референдум по войне и миру, особенно актуальный в связи с опасениями второй волны мобилизации.

Сторонники этой точки зрения считают, что депутаты всех парламентских партий голосуют в последние годы весьма схожим образом, и единодушны в стремлении продолжать боевые действия, какую бы цену за это не пришлось платить простым россиянам.

И все вместе скандировали на последнем заседании "Россия! Путин! Победа!".

А раз так, то нет смысла выбирать между ними.

Но есть партия "Яблоко", идущая под лозунгом "За мир и свободу!".

Настаивающая на немедленном перемирии и начале переговоров, на прекращении политических репрессий и блокировок в интернете.

То есть, "Яблоко" имеет ярко выраженную (не сказать уникальную) позицию, что, на мой взгляд, не свойственно спойлерам.

Впрочем, как признак спойлера чаще выдвигается другой критерий: слабость электоральной поддержки.

Ведь обычно "Яблоко" если и получало чуть более 3% голосов, что обеспечивало государственное финансирование, то уж точно не дотягивало до 5%, обеспечивающих попадание в Госдуму.

На это отвечу: абсолютно лояльный режиму ВЦИОМ свидетельствует: по летним замерам потенциал поддержки партии "За мир и свободу" составляет 18%, и, судя по продолжающему расти запросу на нормализацию нашей жизни (чего нынешние парламентские партии даже не обещают), к середине сентября процент поддержки может существенно вырасти.

Это понятно!

Сторонники боевых действий имеют обширный выбор партий, совпадающих в провоенной позиции: ЕР, КПРФ, СР, ЛДПР, НЛ…

Сторонники нормализации ограничены "Яблоком".

Но даже 18% – это не потенциал спойлера!

Реализуется ли он – другой вопрос.

Отдельных кандидатов могут снять, и желающие нормализации граждане махнут рукой, забыв, что будет бюллетень по партиям в целом...

Москвичи могут также махнуть рукой, считая, что никак не контролируемое обществом электронное голосование обеспечивает любые угодные организаторам процедуры результаты.

Но могут и не махнуть, понимая, что сейчас электоральная социология важнее формального, заранее понятного результата. А наблюдательское сообщество, хотя и пережившее разгром, все же способно отследить голосование бюллетенями.