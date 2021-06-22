В Чаде задержали группу российских туристов

В Чаде задержана группа российских путешественников и гражданка Литвы, которые участвовали в экспедиции по Африке "Мир наш". Об этом сообщается в сообществе новосибирской службы эвакуации АСТ-54 во "ВКонтакте", чей администратор Виталий Полищук оказался среди задержанных.

У них изъяли средства связи, телефоны, ноутбуки, камеры, навигационное оборудование, машины и паспорта. Туристы уже неделю размещены в отеле в столице Чада, Нджамене. Российское посольство в курсе ситуации, однако, до сих пор не уточнило процессуальный статус россиян.

Согласно сообщению, путешествие пятерых россиян началось 19 мая в столице Камеруна Яунде. 25 мая россияне въехали в Чад, где к ним присоединились ещё пять человек, в том числе туристка из Литвы. Группу сопровождал гид, а маршрут был заранее согласован с МВД Чада. Они проехали примерно 80 процентов пути и остановилась в городе Файа-Ларжо на ночевку. Утром 15 июня их разбудили люди в военной и полицейской форме с автоматическим оружием и резиновыми дубинками и сопроводили в полицейский участок, где их досмотрели и изъяли технику и документы.

После этого россиян доставили самолетом ВВС Чада в столицу, где разместили в гостинице La Residence Hotel NʼDjamena. Связь они держат через телефоны, которые не были изъяты при обыске, так как лежали глубоко в сумках, говорится в сообщении.

Видеоблогер Алексей Камерзанов, оказавшийся среди задержанных, написал во "ВКонтакте", что у туристов уже шесть дней нет никаких новостей от властей. "Единственное, что мы смогли услышать от одного русскоговорящего генерала - то, что зона от Файя Ларджо до Нджамены опасна и это есть причина нашей срочной эвакуации. Правда это не проясняло изъятие наших документов и техники. Мы также сидим в отеле, без документов, без телефонов и без понимания того, что же с нами случилось и каковы перспективы", — написал блогер. Камерзанов также не исключил, что власти Чада могут придраться к каким-то фото, так как в стране много военных, они легко могут попасть в кадр, а снимать их запрещено.