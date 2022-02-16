В Чебоксарах блогера оштрафовали за посты пятилетней давности

Суд в Чебоксарах оштрафовал местного блогера Алексея Радченко за посты о Фонде борьбы с коррупцией и штабах Алексея Навального (организации признаны в России экстремистскими и запрещены) пятилетней давности. Об этом сообщает "Апология".

Радченко получил два штрафа по две тысячи рублей по статье об упоминании организации, признанной судом экстремистской или террористической, без указания её запрета. Поводом для этого стал твит от 2017 года, а также пост в фейсбуке опубликованный в 2021 году, за который ранее блогер уже получал штраф в одну тысячу рублей. Тогда его признали виновным в демонстрации символики запрещенной организации.

Ранее против псковского муниципального депутата Николая Кузьмина было возбуждено административное дело о демонстрации символики экстремистских организаций из-за двух картинок с надписью "Навальный 20!8", которые он опубликовал в социальной сети "ВКонтакте". Полиция посчитала изображения "символикой общественного движения "Штабы Навального".

Мосгорсуд признал фонды и региональные организации Навального экстремистскими организациями в июне 2021 года и запретил их деятельность на территории России.