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В Чечне двум новым обладателям краповых беретов подарят автомобили

Фонд имени Ахмата Кадырова наградил автомобилями Mercedes командира ОМОН Чечни Анзора Бисаева и командира группы быстрого реагирования СОБР "Терек" управления Росгвардии по региону Сайди Лорсанкаева, получивших краповые береты по результатам прошедших в октябре в учебном центре "Тамбукан" в Ставропольском крае испытаний. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что Бисаев и Лорсанкаев "верно и преданно служат на пути первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова".

Ранее сообщалось о массовой драке с участием чеченских бойцов во время квалификационных испытаний на право ношения крапового берета на полигоне Тамбукан. Журналист "Комсомольской правды" Александр Коц рассказал, что представители Чечни во время марш-броска подвозили "своих" бойцов на машинах, что и привело к стычке, зафиксированной очевидцами на видео.

  • На следующий день после публикации видео в соцсетях основатель движения краповых беретов, создатель спецназа "Витязь" Сергей Лысюк заявил, что драки не было, и назвал фейком сообщения о том, что некоторые бойцы спецназа отказались носить краповые береты в знак возмущения событиями на испытаниях.
  • В испытаниях принимал участие Абдул-Керим Кадыров, двоюродный брат главы Чечни Рамзана Кадырова, возглавляющий учебно-тренировочный Центр СОБР "Терек" управления Росгвардии по Чечне. Он был снят с маршрута в самом начале испытаний, так как не справился с заданием.
  • Фонд имени Ахмата Кадырова находится в санкционном списке Минфина США на основании "Глобального акта Магнитского", который Вашингтон использует для преследования лиц, заподозренных в нарушении прав человека. Организацию не раз обвиняли в том, что пожертвования в фонд заставляют перечислять в "добровольно-принудительном" порядке, однако глава республики Рамзан Кадыров все эти обвинения отрицал.

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