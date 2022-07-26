В Чечне на форму силовиков добавили надпись "На Киев"

В Чечне на форме некоторых сотрудников силовых структур сменили шевроны: теперь вместо обычных нашивок с обозначением принадлежности к тому или иному подразделению, на их спинах появились надписи "На Киев". Об этом сообщает издание Кавказ.Реалии со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.
По данным собеседника редакции, изменения произошли в начале прошлой недели. "С 18 июля в городе замечают – практически все силовики носят эту надпись на спине", – сообщил источник.
На снятом в Грозном видео такие шевроны видны на спинах сотрудников из полка полиции специального назначения им. Ахмата Кадырова. По сведениям собеседника Кавказ.Реалии, подобные изменения коснулись также подразделений ОМОНа и других.
Ранее Кавказ.Реалии сообщал, что в Чечне неработающих местных жителей заставляют объяснять отказ от службы в армии. Сотрудники военкомата заставляют заполнить анкеты с объяснением, почему мужчины отказываются работать в силовых структурах или служить в войсках Минобороны России. Такая аудиозапись рассылается жителям республики, источник редакции среди чеченских чиновников подтвердил эту информацию.
- В конце июня стало известно о создании четырех именных батальонов в Чечне. Источники Кавказ.Реалии в республике рассказали, что силовиков перевели в новые батальоны, так как достаточно "добровольцев" не нашлось. Теперь, как утверждают собеседники, жителям Чечни "бесплатно" предлагают устроиться в отделы полиции – в республике распространена практика платить за получение работы в правоохранительных органах.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что новые чеченские батальоны были сформированы за счет сотрудников полиции и Росгвардии – сделано это якобы ради высокого уровня профессионализма подразделений, а не из-за нехватки кадров в республике.
- Как ранее писал Кавказ.Реалии, обязательства Рамзана Кадырова перед президентом России Владимиром Путиным подразумевают еженедельную отправку для участия в войне в Украине не менее 200 "добровольцев" из Чечни.
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