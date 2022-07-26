В Чечне на форму силовиков добавили надпись "На Киев"

В Чечне на форме некоторых сотрудников силовых структур сменили шевроны: теперь вместо обычных нашивок с обозначением принадлежности к тому или иному подразделению, на их спинах появились надписи "На Киев". Об этом сообщает издание Кавказ.Реалии со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

По данным собеседника редакции, изменения произошли в начале прошлой недели. "С 18 июля в городе замечают – практически все силовики носят эту надпись на спине", – сообщил источник.

На снятом в Грозном видео такие шевроны видны на спинах сотрудников из полка полиции специального назначения им. Ахмата Кадырова. По сведениям собеседника Кавказ.Реалии, подобные изменения коснулись также подразделений ОМОНа и других.

Ранее Кавказ.Реалии сообщал, что в Чечне неработающих местных жителей заставляют объяснять отказ от службы в армии. Сотрудники военкомата заставляют заполнить анкеты с объяснением, почему мужчины отказываются работать в силовых структурах или служить в войсках Минобороны России. Такая аудиозапись рассылается жителям республики, источник редакции среди чеченских чиновников подтвердил эту информацию.