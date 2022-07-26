В Чечне неработающих мужчин заставляют объяснять отказ от службы

В Чечне сотрудники военкомата заставляют неработающих мужчин заполнить анкеты с объяснением, почему те отказываются работать в силовых структурах или служить в армии. Аудиозапись с таким содержанием рассылается жителям республики. Источник Кавказ.Реалии среди чеченских чиновников подтвердил эту информацию.

На аудио женский голос говорит на чеченском о необходимости "срочного заполнения анкеты на неработающих мужчин в возрасте от 21 до 49 лет". Утверждается, что каждый должен объяснить свой отказ или наоборот – заявить о готовности и расписаться в заранее подготовленных бланках. Те, кто имеет группу инвалидности, обязаны предоставить удостоверения. Для сбора информации был выделен срок до утра 25 июля.

В конце июня стало известно о создании четырёх именных батальонов в Чечне. Источники Кавказ.Реалии в республике рассказали, что сотрудников правоохранительных органов перевели в новые батальоны, так как достаточно "добровольцев" не нашлось. Теперь, как утверждают собеседники, жителям Чечни "бесплатно" предлагают устроиться в отделы полиции – в республике распространена практика платить за получение работы в правоохранительных органах.

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что новые чеченские батальоны были сформированы за счет сотрудников полиции и Росгвардии – сделано это якобы ради высокого уровня профессионализма подразделений, а не из-за нехватки кадров в республике.