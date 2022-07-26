В Чечне неработающих мужчин заставляют объяснять отказ от службы

В Чечне сотрудники военкомата заставляют неработающих мужчин заполнить анкеты с объяснением, почему те отказываются работать в силовых структурах или служить в армии. Аудиозапись с таким содержанием рассылается жителям республики. Источник Кавказ.Реалии среди чеченских чиновников подтвердил эту информацию.
На аудио женский голос говорит на чеченском о необходимости "срочного заполнения анкеты на неработающих мужчин в возрасте от 21 до 49 лет". Утверждается, что каждый должен объяснить свой отказ или наоборот – заявить о готовности и расписаться в заранее подготовленных бланках. Те, кто имеет группу инвалидности, обязаны предоставить удостоверения. Для сбора информации был выделен срок до утра 25 июля.
В конце июня стало известно о создании четырёх именных батальонов в Чечне. Источники Кавказ.Реалии в республике рассказали, что сотрудников правоохранительных органов перевели в новые батальоны, так как достаточно "добровольцев" не нашлось. Теперь, как утверждают собеседники, жителям Чечни "бесплатно" предлагают устроиться в отделы полиции – в республике распространена практика платить за получение работы в правоохранительных органах.
Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что новые чеченские батальоны были сформированы за счет сотрудников полиции и Росгвардии – сделано это якобы ради высокого уровня профессионализма подразделений, а не из-за нехватки кадров в республике.
- Как ранее писал Кавказ.Реалии, обязательства Рамзана Кадырова перед президентом России Владимиром Путиным подразумевают еженедельную отправку для участия в войне в Украине не менее 200 человек из Чечни.
- Чеченские правозащитные организации и блогеры сообщают о поступающих к ним обращениях от жителей республики, которых похищают для отправки в качестве "добровольцев" на войну против Украины. Одному из таких похищенных, жителю села Серноводское Шамилю Сасламбекову (возможно, Сосламбекову), предположительно поставили ультиматум: либо отправка в Украину, либо тюрьма по сфабрикованному уголовному делу. Он предпочел отправиться на войну, где был убит.
- В мае стало известно, что среди так называемых добровольцев, которые отправились на войну в Украину из Чечни, есть осуждённые за различные преступления, у некоторых из них еще не истек срок наказания. По подсчетам телеграм-канала "Можем объяснить", из 953 отправившихся "добровольцев" из списка, опубликованного украинской разведкой, по меньшей мере 101 человек имеет "уголовное прошлое и настоящее".
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