В Чечне Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело против премьер-министра непризнанной Чеченской республики Ичкерия Ахмеда Закаева из-за создания им подразделения в составе украинских вооружённых сил.

Дело возбуждено по статье о создании террористического сообщества, сообщает государственное информагентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по республике.

О создании Отдельного батальона особого назначения Вооруженных сил Ичкерии Закаев заявил в июле, передаёт Кавказ.Реалии. Командиром назначен полковник Хаджи-Мурат Зумсо.

Это четвертое подразделение для помощи Украине, о создании которого объявляют живущие за границей сторонники независимости Чечни. В условиях войны сложно оценить, насколько активны эти подразделения на самом деле.

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