В Чехии вспоминали жертв стрельбы в Карловом университете

В Чехии суббота 23 декабря была днём траура по жертвам стрельбы в здании Философского факультета Карлова университета в Праге. В результате нападения, которое совершил 24-летний студент, погибли 14 человек, погиб также сам стрелявший. Это первое в современной истории Чехии подобное нападение с таким числом жертв.

В полдень во всей стране была объявлена минута молчания. В память о погибших звонили церковные колокола.

В кафедральном соборе святого Вита прошло траурное богослужение, в котором приняли участие президент Чехии Пётр Павел и другие руководители страны.

Были отменены развлекательные мероприятия, ограничили работу рождественские рынки. Люди несут цветы и свечи к стихийным мемориалам, на помощь семьям жертв и пострадавшим собраны большие суммы.

Названы имена нескольких погибших, среди них глава Института музыковедения Ленка Главкова, ещё один преподаватель Карлова университета и несколько студентов. Ранены были 25 человек, многие по-прежнему остаются в больницах, среди них и туристы из Объединённых арабских эмиратов.

Мотивы стрелявшего по-прежнему неизвестны. Полиция отрицает его связь с какими-то террористическими или экстремистскими группировками. При этом нападавший, по всей видимости, тщательно готовился: он принёс с собой несколько единиц оружия, которые не успел использовать.

За несколько часов до стрельбы в университете, по данным полиции, он убил своего отца в доме под Прагой. Полиция также считает, что именно он застрелил 15 декабря двух человек, в том числе двухмесячную девочку, в Клановицком лесу на окраине Праги.