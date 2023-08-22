В Чехии заблокированы активы оружейника Бориса Обносова и его зятя

Финансово-аналитическое управление (ФАУ) Чехии заблокировало активы семьи российского гражданина, главы корпорации "Тактическое ракетное вооружение", находящиеся на территории Чешской республики. Среди заблокированной собственности 14 квартир, зарегистрированных на Ростислава Зорикова, зятя Обносова. Заблокирована также доля российского военного промышленника, которой он владеет в чешской компании.

Как сообщил телеканал ЧТ-24, эти действия стали реакцией на решение правительства Чехии включить Обносова и Зорикова в национальный санкционный список.

Теперь Ростислав Зориков не сможет продать или переписать две свои квартиры класса "люкс" в пражском районе Баррандов и 12 квартир в районе Жижков. Согласно данным кадастра недвижимости, эти квартиры находятся в одном доме, которым Зориков владеет как физическое лицо. По тому же адресу зарегистрированы и фирмы, зарегистрированные россиянином ранее. Именно у этого дома недавно произошла стычка бизнесмена с гражданским активистом антипутинских взглядов, сообщает ЧТ-24.

Собственность семьи российского ракетостроителя оценивается более чем в 100 миллионов крон. Основная доля этого актива принадлежит Зорикову.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявило, что власти намерены задержать и наказать "всех тех, кто связаны с режимом Путина, активно ему помогает и получает выгоду от войны в Украине".

Ранее сообщалось, что зять главы российского оборонного холдинга "Тактическое ракетное вооружение" Ростислав Зориков напал на активиста движения "Весна" в Праге.

В публикации утверждалось, что активист, имя которого не называется, "мирно протестовал" возле здания, принадлежащего Зорикову, когда тот подъехал на автомобиле и "набросился" на него.