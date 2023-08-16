Чехия ввела санкции против главы "Тактического ракетного вооружения"

Чехия ввела санкции против главы корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Обносова, а также его дочери Ольги Зориковой и её супруга Ростслава Зорикова. Как утверждалось в расследовании соратников Алексея Навального из Фонда борьбы с коррупцией, Обносов и его родственники владеют несколькими объектами недвижимости в стране.

"Это люди, которые причастны к производству оружия для режима президента России Владимира Путина или извлекают из этого выгоду", — пояснил премьер-министр Чезии Петр Фиала.

Санкции, введённые Прагой против россиян, не распространяются на другие страны Евросоюза. Включение в список означает запрет на въезд и проживание в Чешской Республике, невозможность проведения каких-либо финансовых операций через чешские юридические лица и заморозку любых активов в стране.

До введения санкций в отношении Обносова и Зориковых, в ограничительном списке Чехии были трое россиян — партиарх Кирилл, бизнесмен основатель АФК "Система" Владимир Евтушенков и его сын Феликс Евтушенков.

Холдинг "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Обносова находится под санкциями Евросоюза.

В мае 2023 года ФБК опубликовало расследование о недвижимости в Праге, которой владеет семья Обносова.

Ростислав Зориков владеет российской фирмой, которая поставляет печатное оборудование. По данным расследователей, его компания ничего не зарабатывает. Ольга Зорикова владеет частью активов корпорации "Тактическое ракетное вооружение" . Она стала владельцем акций в 23 года, будучи визажистом и парикмахером.

По данным ФБК, на Зорикова оформлен четырёхэтажный дом в историческом районе Праги стоимостью шесть миллионов евро. Кроме того, Зориков владеет в Праге пентхаусом площадью 140 квадратных метров стоимостью почти более одного миллиона евро.

Ранее соратники Навального обращалась в МИД и полицию Чехии с требованием выяснить происхождение активов Зорикова, но, по их словам, тогда они конкретного результата не добились.