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В Челябинске прекратили дело в отношении участников акции 31 января

В Челябинске полиция прекратила уголовное дело по статье о перекрытии дорог в отношении участников акции 31 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает "Апология".

Обвинения были предъявлены десяти местным активистам. Дело прекратили из-за отсутствия состава преступления. В постановлении следователя, говорится, что акция не повлекла за собой реальной угрозы уничтожения или повреждения имущества или реальной угрозы жизни и здоровью граждан.

  • Ранее суд в Уфе взыскал более 500 тысяч рублей с местных активистов Лилии Чанышевой, Ольги Комлевой и Ильгама Янбердина за работу полицейских на акции 23 января.
  • После ареста политика Алексея Навального по всей России прошла серия протестов, массовые акции состоялись 23 января, 31 января и 2 февраля. Полицейские применяли грубую силу, было задержано более 10 тысяч человек.

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