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В Уфе суд взыскал 500 тысяч рублей с активистов в пользу полиции

Суд в Уфе взыскал более 500 тысяч рублей с местных активистов Лилии Чанышевой, Ольги Комлевой и Ильгама Янбердина за работу полицейских на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которая прошла 23 января. Об этом сообщает "Апология".

Активисты намерены обжаловать решение суда, удовлетворившего иск регионального МВД. Ранее с Чанышевой, Комлевой и Янбердина взыскали более 300 тысяч рублей за работу полиции на той же акции. Также суд обязывал Комлеву выплатить 1 миллион 900 тысяч рублей за работу сотрудников МВД на митинге 31 января.

  • В начале ноября суд в Омске постановил взыскать со сторонников политика Алексея Навального Ольги Картавцевой, Даниила Чебыкина, Ричарда Кинга, а также блогера Виталия Шипицина 460 тысяч рублей в качестве компенсации за работу полиции на акции протеста 23 января. В такую сумму МВД оценило дополнительные траты на компенсации полицейским за работу в выходные дни и на бензин для служебных машин.
  • После ареста политика Алексея Навального по всей России прошла серия протестов, массовые акции состоялись 23 января, 31 января и 2 февраля. Полицейские применяли грубую силу, было задержано более 10 тысяч человек.

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