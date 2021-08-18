В Челябинске произошёл "сильнейший" выброс сероводорода

В Металлургическом районе Челябинска в ночь на 18 августа произошёл "сильнейший залповый выброс" сероводорода. Об этом сообщил в телеграм-канале замминистра экологии региона Виталий Безруков.

Передвижные лаборатории подтвердили сильное превышение концентрации сероводорода в воздухе. В связи с этим в некоторых районах города может ощущаться сильный запах, схожий с запахом канализации, говорится в сообщении.

Жителям Челябинска рекомендуют не открывать окна, не выходить без необходимости на улицу, пить больше воды и использовать маски. От промышленных предприятий города с учетом жаркой и безветренной погоды местные власти потребовали временно снизить уровень выбросов, а от администрации Челябинска — усилить полив улиц.