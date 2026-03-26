В Челябинске ученик напал на одноклассницу и выпрыгнул из окна

В Челябинске 15-летний ученик школы №32 напал на одноклассницу, после чего выпрыгнул в окно, оба получили травмы, cообщают 74.RU, Baza и другие российские СМИ.

По данным правительства региона, ученик девятого класса принёс в школу пластиковый арбалет, газовый баллончик и сигнальный пистолет. Он произвёл выстрел из сигнального пистолета в одноклассницу, затем выпрыгнул из окна четвертого этажа.

"Он зашел в туалет, долго сидел там, это заметили два учителя, учитель биологии и труда у девочек, постучались, этот мальчик открыл дверь и их залил перцовкой. Потом пошел на 3 этаж, зашёл к себе в класс и выстрелил в соседку по парте", – цитирует слова одного из школьников местное издание 74.RU.

Нападавший получил травмы. Его и его одноклассницу доставили в детскую больницу. По данным регионального управления Следственного комитета, школьник стрелял в область лица девушки, её жизни и здоровью ничего не угрожает.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух или более лиц, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан. О мотивах нападения пока официально не сообщается. Baza утверждает, что школьник "в соцсетях публиковал мемы про игры и шутливые посты про ненависть к людям".

В последние недели в российских школах произошли несколько нападений учеников на учителей и одноклассников, в результате некоторых из них есть погибшие.



