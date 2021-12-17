В Челябинске уволили полицейскую после интервью "Дождю"

В Челябинске со службы в полиции уволили участкового уполномоченного Яну Кириллову — неформального лидера группы сотрудников МВД, которые протестовали против выселения из служебного жилья. Об этом она рассказала порталу Znak.com.

По словам Кирилловой, формальным поводом для увольнения стал выговор и неполное служебное соответствие за интервью телеканалу "Дождь"(признан СМИ-"иноагентом"). Однако, по ее мнению, настоящей причиной увольнения стал конфликт с мэрией Челябинска и руководством полиции из-за жилья, которого могут лишиться полтора десятка сотрудников.

Как рассказала Кириллова , она вышла после болезни и хотела взять два дня отдыха в счёт накопившихся переработок. Однако ей засчитали прогул и уволили на основании выговора, который участковый уполномоченный получила после служебной проверки. Её обвинили в том, что она дала интервью "Дождю" и критиковала власть. Кириллова заявляет, что никого не критиковала, а просто рассказала о сложившейся ситуации. В интервью она, в частности, рассказала, что прослужила в органах МВД 25 лет, имеет законное право на жильё и просит государство защитить её конституционные права.

В пресс-центре областного МВД увольнение сотрудницы объяснили грубым нарушением служебной дисциплины, а именно - отсутствием по месту службы без уважительных причин. Кириллова намерена обратиться в суд и восстановиться в должности.

В Челябинске уже несколько месяцев развивается конфликт между администрацией города и группой сотрудников органов внутренних дел. По мнению властей, некоторые квартиры в доме, построенном для полицейских, принадлежат муниципалитету, а участковые пытаются доказать, что жилье должно быть в федеральной собственности и они имеют право на приватизацию.

Месяц назад Кириллова записала видеообращение, в котором объявила голодовку в знак протеста против выселения из служебного жилья.

По информации Znak.com, после проведения служебной проверки Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело по факту обращения полицейских, так как не нашёл в ситуации состава преступления. Однако позже после того как на случившееся обратил внимание глава СК Александр Бастрыкин, возобновил доследственную проверку.