В Челябинске в очереди на АЗС произошла стрельба

В Челябинске в очереди на заправку один водитель выстрелил в другого из травматического пистолета, сообщает 74.RU.

Очевидец рассказал, что один из водителей решил заправиться без очереди, но когда ему сделали замечание, он достал оружие и выстрелил.

"Человеку было сказано встать в общую очередь, чтобы заправить машину, но он решил, что этого делать не хочет. А если каждый будет так реагировать? У нас в машине были дети, и куда могла прилететь пуля? Пострадавшему пуля прилетела в живот, крови было немало", – цитирует его слова издание.

Устроивший стрельбу мужчина скрылся, но полицейские его задержали. В полиции сообщили изданию, что возбуждено уголовное дело. Пострадавшего доставили в больницу.