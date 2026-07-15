В Челябинске в очереди на АЗС произошла стрельба

В Челябинске в очереди на заправку один водитель выстрелил в другого из травматического пистолета, сообщает 74.RU.
Очевидец рассказал, что один из водителей решил заправиться без очереди, но когда ему сделали замечание, он достал оружие и выстрелил.
"Человеку было сказано встать в общую очередь, чтобы заправить машину, но он решил, что этого делать не хочет. А если каждый будет так реагировать? У нас в машине были дети, и куда могла прилететь пуля? Пострадавшему пуля прилетела в живот, крови было немало", – цитирует его слова издание.
Устроивший стрельбу мужчина скрылся, но полицейские его задержали. В полиции сообщили изданию, что возбуждено уголовное дело. Пострадавшего доставили в больницу.
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