В Забайкалье начали тестировать продажу топлива по QR-кодам - их можно получить только в мессенджере MAX. Как сообщает глава региона Александр Осипов, пока что по этой схеме будет работать только одна АЗС.

Для получения кода необходимо зарегистрироваться в боте в мессенджере MAX, подать заявку на следующий день, выбрать временной слот и вид топлива. "Если лимит не исчерпан, вы сразу получите кьюар-код, с которым можно приехать в назначенный день и без очереди заправиться, показав код контролеру", – написал Осипов.

Он добавил, что система не позволит одному автомобилю записываться несколько раз подряд. После заправки следующий QR-код можно будет получить через шесть дней.

"Сейчас пока схему тестируем, если она покажет свою эффективность, будем постепенно расширять сферу ее действия", – добавил губернатор.