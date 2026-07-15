В Забайкалье начали тестировать продажу топлива по QR-кодам - их можно получить только в мессенджере MAX. Как сообщает глава региона Александр Осипов, пока что по этой схеме будет работать только одна АЗС.
Для получения кода необходимо зарегистрироваться в боте в мессенджере MAX, подать заявку на следующий день, выбрать временной слот и вид топлива. "Если лимит не исчерпан, вы сразу получите кьюар-код, с которым можно приехать в назначенный день и без очереди заправиться, показав код контролеру", – написал Осипов.
Он добавил, что система не позволит одному автомобилю записываться несколько раз подряд. После заправки следующий QR-код можно будет получить через шесть дней.
"Сейчас пока схему тестируем, если она покажет свою эффективность, будем постепенно расширять сферу ее действия", – добавил губернатор.
- Топливный кризис в России начался в июне на фоне украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам и другой нефтяной инфраструктуре. Дефицит топлива и очереди на АЗС наблюдаются почти во всех российских регионах, аннексированном Крыму и оккупированных территориях. В подавляющем большинстве регионов введены ограничения на свободную продажу бензина.
- Власти России запретили экспорт бензина, дизтоплива и авиакеросина. Вице-премьер Александр Новак объявил о начале импортных поставок и наращивании дополнительных объемов производства за счет нефтепродуктов более низкого экологического класса. По данным Reuters, производство бензина в России в данный момент удовлетворяет лишь 65% сезонного спроса.