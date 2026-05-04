В Черниговской области 14 тысяч человек без света после обстрела

В Новгород-Северском районе Черниговской области Украины 14 тысяч человек остались без электроснабжения после российской атаки, сообщили в "Черниговоблэнерго". Сообщается, что энергетики приступят к восстановительным работам как только позволит ситуация.

Глава Новгород-Северской администрации Александр Селиверстов рассказал, что ночью российские военные несколько раз обстреливали город FPV-дронами и ударными дронами, повреждена гражданская инфраструктура. Один человек был ранен.

В Чугуевском районе Харьковской области российский беспилотник упал недалеко от фургона, который использовался для перевозки хлебобулочных изделий, сообщила областная прокуратура. Пострадали два человека - водитель и экспедитор.

Всего, по данным телеграм-канала "Пепел", за сутки от российских обстрелов в Харьковской области пострадали пять человек.

В городе Шостка Сумской области в результате российской атаки были повреждены многоэтажные жилые дома и нежилые помещения, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В Корабельном районе Херсона, по данным местных властей, в результате обстрела пострадали мужчина и женщина. Они получили взрывные травмы и контузии, у мужчины – еще и ранение лица. Несколько дронов ударили по многоэтажному дому в центре Херсона, были повреждены стены, перекрытия и окна в квартирах жильцов.

Всего, как сообщили в Воздушных силах ВСУ, российские войска в ночь на 4 мая выпустили по Украине 155 ударных дронов, из них были нейтрализованы 135. Независимых данных нет.