В Чернобыльской зоне отчуждения произошёл масштабный пожар

В Чернобыльской зоне отчуждения на севере Украины начался масштабный лесной пожар. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). С боевыми действиями пожар не связан.

Примерная площадь пожара уже составляет более 1100 гектаров. По данным ведомства, из-за сильных порывов ветра огонь распространяется по территории, охватывая новые участки лесного массива.

"Ситуация осложняется сухой погодой, сильным ветром и минной опасностью на отдельных участках территории, что существенно ограничивает возможность проведения работ по тушению. В частности, в части лесных кварталов работы временно не проводятся из-за угрозы взрывоопасных предметов", – говорится в сообщении.

Об ухудшении радиационной обстановки не сообщалось.

Чернобыльская зона отчуждения – это около 2600 квадратных километров территории в Украине, с которой выселили жителей после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. В 2022 году российские военные в том числе через эту зону вели наступление на Киев, с апреля того же года вся территория вновь под контролем Украины.