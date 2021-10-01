В Черногории задержали бывшего владельца Черкизовского рынка

В столице Черногории Подгорице задержан бывший владелец Черкизовского рынка в Москве Тельман Исмаилов. Об этом сообщает местное издание Vijesti.

По данным издания Danas, Исмаилов был задержан на основании ордера, выданного Россией. В 2016 году бизнесмену было заочно предъявлено обвинение в убийстве предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева, а также в незаконном обороте оружия. В 2018 году Исмаилова объявили в международный розыск. Брат бизнесмена – Рафик Исмаилов – был осуждён на 17 лет колонии строгого режима по делу об убийстве предпринимателей.

В посольстве России в Черногории "Интерфаксу" заявили, что у них нет информации о задержании Исмаилова.

Тельман Исмаилов – основатель группы АСТ, бывший владелец закрытого в 2009 году Черкизовского рынка. В СМИ неоднократно публиковались утверждения о его связях с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. В 2015-м бизнесмен был признан банкротом.