В Черном море, вблизи побережья Турции, атакованы три танкера

В Черном море, недалеко от северного побережья Турции, в четверг были зафиксированы атаки беспилотников на три танкера, сообщило турецкое судоходное агентство Tribeca.

Согласно этим сведениям, один из атакованных танкеров James II, шедший под флагом Палау и без коммерческого груза, находился в момент инцидента примерно в 80 километрах к северу от района Туркели. Два других танкера Altura и Velora, под флагом Сьерра-Леоне, были атакованы в близлежащем районе.

На место происшествия были направлены спасательные катера, и, судя по информации агентства Tribeca, никто из моряков не пострадал.

С момента начала полномасштабного вторжения России в Украину более четырех лет назад Москва и Киев неоднократно атаковали порты и танкеры друг друга. Ни одна из стран не взяла на себя ответственность за новые инциденты.

Представители министерства транспорта Турции никаких комментариев также пока не давали, отмечает Reuters.