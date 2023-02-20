В четырёх странах ЕС усилилось враждебное отношение к ЛГБТ

Минувший 2022 год стал самым неблагоприятным в Европе для лесбиянок и геев - к такому выводу пришли правозащитники, занимающиеся вопросами равноправия людей с так называемой нетрадиционной сексуальной ориентацией. ЛГБТ-сообщество в Евросоюзе сталкивается со всё более враждебной и токсичной средой, отмечается в Годовом докладе организации ILGA-Europe. Негативные тенденции отмечены прежде всего в Словакии, Норвегии, Германии и Ирландии.

Телеканал Euronews приводит оценки Исполнительного директора ILGA-Europe Эвелины Паради: "В течение многих лет мы отмечали разжигании ненависти и нетерпимости, часто со стороны политиков, выборных должностных лиц, ключевых лидеров общественного мнения. Средствам массовой информации было позволено разжигание ненависти".

Паради считает, что разжигание ненависти и нетерпимости рано или поздно приводит к физическому насилию, "способствует созданию климата, в котором возможно физическое насилие".

В публикации на сайте Euronews говорится об "огромной угрозе" для трансгендеров вследствие риторики ненависти, политической поляризации и неверных суждений". Такая напряженная атмосфера мешает принять общеевропейское законодательство о правах транс-людей, отмечается докладе ILGA-Europe.

"Мы видели в Испании и Финляндии, как трудно вести гражданскую дискуссию на эту тему. Это, безусловно, имело место в Шотландии как части Великобритании. Было очень трудно вести гражданские дискуссии вокруг столь необходимых законов, которые защищают транс-людей от негуманного обращения. И я думаю, что они являются легкой мишенью для правых политиков, потому что всё ещё преобладает непонимание того, каковы реалии трансгендеров, какова реальность смены пола. Но проще играть на недостатке знаний о трансгендерном переходе и продолжающихся предубеждениях".

В то же время, несколько европейских стран запретили или планируют запретить так называемую "конверсионную терапию". В течение 2022 года стали более успешными преследования за преступления на почве ненависти. В этом году к клубу равноправия в браке присоединились еще несколько стран. Также растёт внимание к правам интерсексуалов".