В 2022 году трансгендерные россияне получили максимум паспортов

В 2022 году трансгендерные россияне получили 936 паспортов, что в 1,7 раза больше, чем в предыдущем, и максимально за последние четыре года. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на данные МВД России.
Среди причин опрошенные "Медиазоной" эксперты и сами трансперсоны называют войну в Украине, мобилизацию и эмиграцию, в том числе из-за закона о "пропаганде ЛГБТ+" и усиления трансфобной риторики в России.
Рост количества выданных паспортов для смены гендерного маркера начался сразу после российского вторжения в Украину и усилился после объявления мобилизации: 119 паспортов в декабре против 61 – в марте и 36 – в феврале.
Собеседники "Медиазоны" отмечают, что трансфеминные люди после объявления мобилизации на войну в Украине старались поменять документы быстрее, а трансмаскулинные, наоборот, решение откладывали, чтобы не попасть на фронт.
- Данные МВД России за годы до 2019-го опубликованы лишь частично, отмечает "Медиазона".
- В России закон, запрещающий распространение позитивной информации о гомосексуальности, бисексуальности и трансгендерности, вступил в силу 5 декабря 2022 года.
- После этого Роскомнадзор внёс в реестр запрещённой информации более 200 сайтов. Многие книжные магазины сняли с продажи продукцию, в которой можно найти упоминание гомосексуальных отношений, видеосервисы начали цензурировать фильмы, а само ведомство подготовило список фильмов с "пропагандой" ЛГБТ+.
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