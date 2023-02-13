В 2022 году трансгендерные россияне получили максимум паспортов

В 2022 году трансгендерные россияне получили 936 паспортов, что в 1,7 раза больше, чем в предыдущем, и максимально за последние четыре года. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на данные МВД России.

Среди причин опрошенные "Медиазоной" эксперты и сами трансперсоны называют войну в Украине, мобилизацию и эмиграцию, в том числе из-за закона о "пропаганде ЛГБТ+" и усиления трансфобной риторики в России.

Рост количества выданных паспортов для смены гендерного маркера начался сразу после российского вторжения в Украину и усилился после объявления мобилизации: 119 паспортов в декабре против 61 – в марте и 36 – в феврале.

Собеседники "Медиазоны" отмечают, что трансфеминные люди после объявления мобилизации на войну в Украине старались поменять документы быстрее, а трансмаскулинные, наоборот, решение откладывали, чтобы не попасть на фронт.