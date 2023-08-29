Верховный суд Чили в понедельник вынес окончательный приговор по делу о задержании, пытках и убийстве певца Виктора Хары в 1973 году. Шестеро бывших военных в возрасте от 73 до 85 лет приговорены к 15 годам и одному дню тюрьмы за убийство и к 10 годам и одному дню за похищение, передаёт газета La Tercera. Ещё один обвиняемый, бывший офицер, приговорён к пяти и трём годам заключения за сокрытие убийств и похищений.

40-летний Хара был членом Коммунистической партии Чили. Музыкант был арестован и убит в первые дни после военного переворота Аугосто Пиночета из-за своей поддержки свергнутого президента Сальвадора Альенде. Вместе с ним был убит 33-летний юрист Литтре Кирога, возглавлявший при Альенде тюремную службу Чили.

Хара и Кироги были среди десятков тысяч задержанных военными, содержавшихся на стадионе Чили, который сейчас переименован в честь Хары. Они были отделены от других заключённых и застрелены в раздевалке стадиона, в теле Хары было обнаружено 44 пули, в теле Кироги — 23. У них были сломаны 56 и 47 костей соответственно. Позже их тела были выброшены у кладбища в пригороде Сантьяго.

Заявление об убийстве Хары было подано властям в 1978 году, об убийстве Кироги — в 1987. Дела десятилетиями не расследовались, пока в 1998 году Аугусто Пиночет не был арестован в Лондоне по запросу испанского следователя, пишет El País. Издание отмечает, что обвиняемые, скорее всего, будут отправлены в тюрьму несмотря на возраст.