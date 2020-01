Новая чилийская революция. Артемий Троицкий изучает чичу и другое

Хедлайнеры сто сорок третьего выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – чилийские исполнители различных композиций, от песнопений до рок-баллад. ​Рок-критик Артемий Троицкий живо интересуется новинками латиноамериканской музыки и представляет нам музыку Чили как она есть.

В Латинской Америке имеется одна мировая музыкальная сверхдержава, Бразилия. Тут возможны споры (Франция? Германия? Канада?), но, на мой взгляд, это третья после США и Великобритании страна по запасам хорошей музыки. Есть две "региональные музыкальные державы", Аргентина и Мексика, есть несколько очагов популярного местного фольклора, Карибские острова (реггей, калипсо), Колумбия (кумбия), Куба (сальса, сон, гуахира).

Чили – страна известная, цивилизованная, культурная, но на музыкальной карте мира почти незаметная. Самый знаменитый чилийский музыкант, бард Виктор Хара, прославился скорее как политический активист и мученик. Стадион-концлагерь, перебитые прикладом автомата пальцы, казнь... Только совсем недавно, уже в десятые годы, на мировой "альтернативной" сцене получили некоторую известность две молодые чилийские группы: инструментальные краут-рокеры Follakzoid и англоязычные психоделисты Holydrug Couple. Стоит также упомянуть блестящего электронщика Матиаса Агуайо, хотя он уже давно и основательно засел в Берлине.

Виктор Хара во всей своей музыкально-политической красе

Осенью прошлого года я с семьёй целый месяц путешествовал по Южной Америке, по Чили и Аргентине. И, как всегда в подобных случаях, я использовал эту возможность для исследования, пусть и поверхностного, местной музыкальной сцены. В Чили на наших глазах происходила настоящая городская революция: миллионные митинги протеста, хаос, анархия, немного насилия и много веселья. Я был в гуще всего этого, надышался слезоточивого газа и атмосферой солидарности. Музыки и песен на улицах и площадях было очень много, но это, конечно, не тот жанр... Концертов в клубах не происходило совсем, а музыкальные магазины в Сантьяго были почти все закрыты. Выручила поездка в Вальпараисо, второй по величине город в Чили и, на мой вкус, самый красивый и необычный город в мире. Здесь, на живописнейшем холме Серро-Алегре, где мы жили, я обнаружил рекорд-бутик Disqueria Orange и провёл там несколько часов в компании владельца, милейшего Бернардо Наранхо (отсюда orange – naranjo, "апельсин" по-испански), прослушав несколько десятков современных чилийских артистов, абсолютно неизвестных за пределами страны.

"Разбитые окна" с композицией "Оскар Уайлд"

Я обожаю биг-бит, йе-йе и раннюю психоделику 1960-х, поэтому не мог пройти мимо архивных переизданий. Здесь из прочих чилийцев (Aguaturbia, Los Mac's, Kissing Spell) мне больше всех понравились Los Vidrios Quebrados ("Разбитые Стёкла"), выпустившие единственный альбом Fictions в 1967 году.

Группа Fulano с композицией "Жизнь голышом"

Fulano – одна из старейших прог-роковых групп в Чили, существует с 1984 года, возглавляет её композитор и мультиинструменталист Хорхе Кампос. Свой самый новый альбом "До и после" квинтет с роскошной вокалисткой Пакитой Риверой записал под другим названием – Animal en Extension ("Животное на грани исчезновения"). По стилю, не чуждому джаза и мистической психоделии, Fulano напоминают классических Gong и Magma.

Lа Big Rabia с композицией "Твои чёрные глаза"

Противоположный полюс рока представляет дуэт из Сантьяго Lа Big Rabia с солистом и гитаристом Пуньете Орейана. Это страстный трешевый рок-н-ролл с лёгким латинским флёром, который мог бы украсить фильмы Квентина Тарантино и Роберта Родригеса, если бы они о существовании этого артиста знали. У группы два альбома; второй, "Молоко и дерьмо", я не купил, пожадничал, о чём теперь жалею. Заполучить его в Европе практически невозможно.

Mora Lucay с композицией "Сигналы"

Mora Lucay – милый, актуально звучащий инди-поп-квартет. Кажется, из Вальпараисо. Солистку зовут Наталия Васкез Гримальди. 100 mg – их дебютный альбом, вышел в 2017 году. В целом чилийская альтернативная музыка полностью оправдывает репутацию страны как самой европеизированной на континенте. Похоже на рок-сцену в Испании: язык родной, а музыка абсолютно космополитичная.

Chicha Fresca зажигает с композицией "Зелёная тропинка"

Самые экзотичные из приглянувшихся мне чилийских музыкантов – квинтет Chicha Fresca, возглавляемый гитаристом и вокалистом Серхио Кастро Гомесом. Чича, как известно, – это перуанская разновидность кумбии, а влияние северного соседа в Чили вообще ощущается довольно сильно, особенно в гастрономической сфере. Впрочем, я бы не сказал, что эта группа исполняет типичную плясовую чичу – характерный ритм, как правило, сильно замедлен и песни ближе по настроению к болеро. La gran partudes de siempre – дебютный альбом.

Alarcania с композицией "Эротизируй меня"

Про группу Alarcania я пытался что-нибудь разузнать в интернете, но потерпел неудачу. Скорее всего, проекта больше не существует, а их единственный альбом Atrapada ("Ловушка") вышел ещё в 2011 году. Но мне он очень понравился: качественный электро-поп с налётом EBM, у солистки Алехандры Вальдовинос загадочный и чувственный голос, да и общее настроение записи не назовёшь иначе как sexy. Интересно, куда эти ребята делись? Наверное, уехали в Лос-Анжелес, Лондон или Берлин, так что чилийская музыкальная революция происходит без них.

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 143):

1. Over The Rhine (USA). Given Road, LP Love & Revelation

2. Jakuzi (Turkey). Süphe, LP Hata Payi

3. Lungbutter (Canada). Solar, LP Honey

4. Mark Stewart & Mafia (UK). Conspiracy, LP Learning to Cope with Cowardice / The Lost Tapes

5. Los Vidrios Cuebrados (Chile). Oscar Wilde, LP Fictions

6. Animal En Extincion (Chile). Viviendo desnudo, LP Antes y despues

7. La Big Rabia (Chile). Tus ojos negros, LP Congo Zandor

8. Mora Lucay (Chile). Señales, LP 100 mg

9. Chicha Fresca (Chile). Lamento del Pelhuen, LP La gran partudes de siempre

10. Alacrania (Chile). Erotizame, LP Atrapada

11. Street Sects (USA). Suicide by cop, LP The Kicking Mule

12. Wussy (USA). Cake, LP What Heaven Is Like

13. Any Other (Italy). Capricorn No, LP Two, Geography