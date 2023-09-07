В ЧВК "Вагнер" вновь сообщили о "приостановке" вербовки

В чате для родственников наёмников ЧВК "Вагнер" в четверг появилось сообщение о том, что структура "временно приостанавливает" набор наёмников "в связи с последними событиями". На это обратило внимание издание "Агентство".

Оно отмечает, что в чате состоят более 13 тысяч человек. Администратор группы предложила желающим записываться "в резерв".

23 августа потерпел катастрофу самолёт, на борту которого находились основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, один из командиров Дмитрий Уткин и ряд других лиц, связанных с ЧВК. После гибели Пригожина в СМИ и телеграм-каналах начали появляться сообщения о том, что Минобороны России готовится взять под контроль деятельность ЧВК "Вагнер" в Сирии и Африке. Неясна и судьба тех наёмников ЧВК, которые остаются в лагере в Беларуси.

Сам Пригожин в июле, после вооружённого похода ЧВК "Вагнер" на Москву и вывода её основных сил в Беларусь, утверждал, что группа приостанавливает вербовку. Однако издание "Важные истории" в августе писало, что вербовка в российских регионах продолжалась. Как указывает "Агентство", в частности, наёмники ЧВК по-прежнему отправляются в Африку, как из России, так и из Беларуси - об этом пишут родственники в вышеупомянутом чате.

Там же, как пишет "Агентство", родственники наёмников жалуются на многомесячные задержки зарплаты, а также на то, что в нескольких городах закрыты кассы для выплат семьям бойцов ЧВК.