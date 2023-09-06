Власти Британии признают ЧВК "Вагнер" террористической организацией

Британское правительство, как ожидается, в ближайшее время объявит российскую ЧВК "Вагнер" террористической организацией. Об этом в среду сообщило министерство внутренних дел Великобритании (Home Office).

Официально распоряжение должно вступить в силу 13 сентября. После этой даты любая поддержка ЧВК "Вагнер", включая публичную демонстрацию её символики, будет считаться уголовным преступлением в Британии, за которое будет грозить тюремное заключение.

Министр внутренних дел Суэлла Браверман назвала "группу Вагнера" "жестокой и разрушительной", отметив при этом, что она действует в зарубежных странах в качестве вооружённого орудия возглавляемой Владимиром Путиным России. В Украине, на Ближнем Востоке и в Африке наёмники ЧВК участвовали в мародёрстве, пытках и "варварских убийствах" - говорится в заявлении МВД. "Они террористы, это очевидно".

Возможность внесения ЧВК "Вагнер" в список террористических организаций в Британии обсуждается в последние месяцы. О решении объявлено спустя несколько недель после гибели основателя ЧВК Евгения Пригожина и ряда командиров "Вагнера" в авиакатастрофе в России - при невыясненных обстоятельствах.

После гибели Пригожина в СМИ появились сообщения о том, что Минобороны России намерено взять под контроль связанные с ЧВК "Вагнер" активы в африканских странах, где активно присутствовали наёмники, в частности ЦАР, Мали и Буркина-Фасо. Эти государства посетил замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров. Судьба самой ЧВК, которая по российским законам нелегальна, после гибели Пригожина остаётся неизвестной. Несколько тысяч её бойцов, по всей видимости, по-прежнему остаются в лагере в Беларуси, вагнеровцы присутствуют также в Сирии и ряде стран Африки.