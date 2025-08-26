В Дагестане 17 детей госпитализированы с массовым отравлением

В Дербенте 20 человек госпитализированы в городскую больницу с признаками отравление. Все пострадавшие — туристы, среди них 17 детей, передаёт Кавказ.Реалии.

Предположительно, отдыхающие могли отравиться в отеле, где они остановились. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что в отеле использовались просроченные продукты, не соблюдались нормы гигиены, а персонал работал без санитарных книжек.

Ещё ряд нарушений Роспотребнадзор нашёл в кафе, куда дети заходили во время экскурсии.

Заведено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Состояние госпитализированных оценивается как не угрожающее их жизням.