Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Дагестане 17 детей госпитализированы с массовым отравлением

В Дербенте 20 человек госпитализированы в городскую больницу с признаками отравление. Все пострадавшие — туристы, среди них 17 детей, передаёт Кавказ.Реалии.

Предположительно, отдыхающие могли отравиться в отеле, где они остановились. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что в отеле использовались просроченные продукты, не соблюдались нормы гигиены, а персонал работал без санитарных книжек.

Ещё ряд нарушений Роспотребнадзор нашёл в кафе, куда дети заходили во время экскурсии.

Заведено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Состояние госпитализированных оценивается как не угрожающее их жизням.

Поставки нефти прекращены
Embed
Поставки нефти прекращены

No media source currently available

0:00 0:22:55 0:00

Поставки нефти прекращены

В России дефицит бензина


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG