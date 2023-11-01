В Дагестане арестованы 15 участников антисемитской акции

Число арестованных участников антисемитской акции в аэропорту Махачкалы выросло до 15. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарему Мамаеву.
По её словам, суд рассмотрел еще 10 дел об административных правонарушениях по статье об участии в несанкционированном митинге, которое создало помехи в работе транспортной инфраструктуры. Восемь человек были арестованы сроком на восемь суток. Двоим задержанным в связи с состоянием здоровья назначили по 60 часов обязательных работ.
Накануне сообщалось об аресте семерых участников антисемитской акции в аэропорту Махачкалы. Арестованные получили сроки от 3 до 10 суток по статье о мелком хулиганстве.
Ранее стало известно о задержании 83 участников акции по делу о массовых беспорядках. Уголовное дело взял под личный контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, расследование будет передано в Главное следственное управление.
Как сообщают сегодня "Известия", ФСБ задержала нескольких жителей Ингушетии, подозреваемых в распространении фейков о прибытии в Магас самолёта из Израиля и призывах к беспорядкам.
Издание опубликовало видео, на котором один из задержанных рассказал, что вступил в "вотсап-группу антиевреев", где обсуждался прилёт израильтян в аэропорт Магаса и необходимость провести митинг.
В сообщении подчёркивается, что аэропорт Магаса не принимает международные рейсы. В ФСБ утверждают, что "организаторы подобных демонстраций зачастую находятся в других регионах".
31 октября в связи со вбросами в социальных сетях информации о якобы прибытии рейса (какого не уточняется) были приняты дополнительные меры безопасности в аэропорту города Сунжа в Ингушетии.
- Вечером 29 октября от нескольких сот до полутора тысяч человек захватили аэропорт Махачкалы, придя туда с антисемитской акцией протеста перед прилетом рейса из Тель-Авива. Они выступали против Израиля и требовали изгнать евреев из Дагестана. Участники акции снесли ограждение и прорвались на территорию аэропорта. Во время беспорядков пострадали больше 20 человек, 10 из них получили серьезные травмы. Пострадали девять сотрудников полиции.
- Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что ситуацию в республике пытались дестабилизировать зарубежные "противники" России. Он упомянул телеграм-канал "Утро Дагестана", сказав, что он "администрируется и регулируется с территории Украины – предателями, бандеровцами".
- Президент России Владимир Путин, выступая на совещании с членами Совета безопасности заявил, что антисемитские беспорядки в Махачкале были "во многом инспирированы с территории Украины через агентуру стран Запада".
- В ряде республик Северного Кавказа ранее также прошли массовые акции в поддержку Палестины, на некоторых звучали антисемитские лозунги. Муфтии Северного Кавказа осудили их.
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