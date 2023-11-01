В Дагестане арестованы 15 участников антисемитской акции

Число арестованных участников антисемитской акции в аэропорту Махачкалы выросло до 15. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарему Мамаеву.

По её словам, суд рассмотрел еще 10 дел об административных правонарушениях по статье об участии в несанкционированном митинге, которое создало помехи в работе транспортной инфраструктуры. Восемь человек были арестованы сроком на восемь суток. Двоим задержанным в связи с состоянием здоровья назначили по 60 часов обязательных работ.

Накануне сообщалось об аресте семерых участников антисемитской акции в аэропорту Махачкалы. Арестованные получили сроки от 3 до 10 суток по статье о мелком хулиганстве.

Ранее стало известно о задержании 83 участников акции по делу о массовых беспорядках. Уголовное дело взял под личный контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, расследование будет передано в Главное следственное управление.

Как сообщают сегодня "Известия", ФСБ задержала нескольких жителей Ингушетии, подозреваемых в распространении фейков о прибытии в Магас самолёта из Израиля и призывах к беспорядкам.

Издание опубликовало видео, на котором один из задержанных рассказал, что вступил в "вотсап-группу антиевреев", где обсуждался прилёт израильтян в аэропорт Магаса и необходимость провести митинг.

В сообщении подчёркивается, что аэропорт Магаса не принимает международные рейсы. В ФСБ утверждают, что "организаторы подобных демонстраций зачастую находятся в других регионах".

31 октября в связи со вбросами в социальных сетях информации о якобы прибытии рейса (какого не уточняется) были приняты дополнительные меры безопасности в аэропорту города Сунжа в Ингушетии.