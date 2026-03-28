В Дагестане началось наводнение после сильных дождей

В Дагестане после сильных дождей началось наводнение, сообщает МЧС. Всего поступило более 300 сообщений о подтоплениях в городах Махачкала, Дербент, Избербаш, Хасавюрт, Дагестанские Огни, а также в шести районах.

РИА "Дагестан" сообщает, что без света остались 132 населенных пункта, в которых живут более 70 тысяч человек. Наиболее сложная ситуация в Чародинском и Табасаранском районах.

Власти Махачкалы ввели режим чрезвычайной ситуации: в городе подтоплены некоторые улицы и два десятка частных домов. На Заречной улице затопило около 20 домов, в некоторых местах уровень воды достиг 1,5 метров. Сотрудники МЧС спасли четырех человек, еще 83 были эвакуированы. На улице Перова подтоплено шесть автомобилей и пять домов, там также продолжается эвакуация жителей. В Махачкале также были подтоплены подстанции "Приморская" и "Восточная".

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил о критической ситуации в республике. По его словам, коммунальные службы на протяжении трех дней расчищали ливневую канализацию, чтобы минимизировать риски подтоплений, но "фактическая погодная картина превзошла самые пессимистичные прогнозы".

"Возможно, нам придется ввести режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня", – заявил руководитель республики. Он призвал местных жителей воздержаться от поездок "без острой необходимости", держаться подальше от "шатких конструкций" и избегать подтопленных участков.

Роспотребнадзор Дагестана предупредил, что из-за подтоплений воду в Каспийске, Махачкале и Хасавюрте не стоит пить: жителям рекомендуют использовать только кипяченую или бутилированную воду.