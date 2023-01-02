В Дагестане полиция разогнала митинг в память 19-летнего убитого

В дагестанском селе Каякент случились массовые беспорядки из-за стихийного митинга в память убитого 19-летнего жителя села. Родственники Магомеда Султанова и односельчане – всего несколько десятков человек - вышли на акцию протеста, требуя наказать виновных в его смерти. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.

Телеграм-канал дагестанской газеты "Новое дело" опубликовал видео, на котором местные жительницы держат плакаты с надписями "требуем справедливости" и "убийцы за решетку". Они высказывают претензии стоящему рядом с ними сотруднику полиции, указывая, что расследование убийства продолжается уже два месяца, а все виновные до сих пор не арестованы.

По сообщению издания Activatica, начавшие разгонять акцию сотрудники правоохранительных органов столкнулись с сопротивлением. На видео с места событий видно, что полицейские дерутся с людьми на проезжей части, а затем преследуют протестующих в магазинах. Над шоссе летят вертолеты, предположительно с подкреплениями для подавления протестов. В местных телеграм-каналах утверждается, что часть силовиков переброшена в Каякент и окрестности из других районов Дагестана.

Вечером в понедельник телеграм-канал "Утро Дагестана" сообщил, что стихийный митинг в Каякенте был разогнан полицией, многие участники были избиты.

19-летний Магомед Султанов был убит 10 ноября. Пятерых подозреваемых в причастности к убийству задержали, но позже всех отпустили. Пришедшие на митинг заявляют, что задержанных отпустили из-за их влиятельных родственников.