Советский районный суд Махачкалы повторно приговорил бывшего сотрудника МВД Тагира Велагаева к двум годам ограничения свободы за убийство бывшей жены. Ранее Верховный суд Дагестана отменил аналогичный приговор и направил дело на дополнительное расследование. Об этом сообщает глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

Велагаева признали виновным в убийстве, совершенном в состоянии аффекта. По версии следствия, в феврале 2019 года Велагаев в нетрезвом состоянии пришел домой к бывшей супруге, нанес ей четыре удара рукояткой травматического пистолета по голове и задушил. Ее тело нашли через 12 дней завернутым в ковер.

На допросе бывший полицейский заявил, что не помнит, как задушил бывшую жену. При этом он рассказал, что забрал из квартиры погибшей телефоны и ключи и выбросил их по дороге. Сын убитой рассказал следователям, что Велагаев не давал ей спокойно жить, приходил к ней пьяным и ломал двери.

Сначала в отношении Велагаева возбудили уголовное дело об убийстве, а позже переквалифицировали на более мягкое - убийство в состоянии аффекта. В марте 2020 года Советский райсуд Махачкалы приговорил бывшего сотрудника МВД к ограничению свободы сроком на 2 года. Это наказание предполагает запрет на выезд из региона, посещение ночных и массовых мероприятий и периодические отметки в отделении полиции.

Мягкость приговора судья объяснил тем, что в момент убийства Велагаев находился в состоянии "внезапно возникшего, сильного душевного волнения" и что обвиняемый сотрудничал со следствием.

Три месяца спустя Верховный суд Дагестана отменил это решение и направил дело на новое рассмотрение в тот же Советский райсуд, но в новом составе. Через почти полтора года райсуд вынес точно такой же приговор. В прошлом году правозащитники заявляли, что обратятся в Европейский суд по правам человека, если приговор не ужесточат.