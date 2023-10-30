В Дагестане проходит обыск у журналиста газеты "Новое дело"

К журналисту дагестанской газеты "Новое дело" Идрису Юсупову пришли с обыском.

Об обыске в доме в Махачкале, где журналист живёт вместе с родителями, сообщил юрист Арсен Магомедов и сайт "Кавказский узел" со ссылкой на родственников Юсупова. Полицейские пришли к нему рано утром, другие подробности не уточняются. С каким уголовным делом связан обыск, пока неизвестно.

Юсупов участвовал в различных протестных акциях в Махачкале: он выступал в поддержку осужденного на 17 лет журналиста газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева и против преследования историка Хаджимурада Доного.

Ранее Советский райсуд Махачкалы отклонил иск Идриса Юсупова о незаконном задержании в сентябре прошлого года на стихийном митинге против мобилизации. Тогда его почти сутки держали в отделе полиции без оформления протокола.

В 2017 году Юсупова задерживали у мечети "Тангъим" в Махачкале в ходе так называемых "профилактических мероприятий".

На выходных на Северном Кавказе прошли антисемитские акции на фоне конфликта в Газе после нападения боевиков ХАМАС на Израиль.

Вчера до полутора тысяч человек захватили аэропорт Махачкалы перед прилётом рейса из Тель-Авива. Собравшиеся протестовали против Израиля и требовали изгнать евреев из региона. В ходе беспорядков пострадали не менее 20 человек. Задержаны 60 участников беспорядков.