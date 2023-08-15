В Дагестане провели обыск в доме правозащитницы Анохиной

В Махачкале провели обыск в доме правозащитницы Светланы Анохиной. Об этом она рассказала в фейсбуке.
В доме во время обыска находилась её 93-летняя мать со старшей дочерью и тремя внучками. Сама Анохина больше двух лет назад уехала из России.
Обыск проходил по делу о "фейках" про армию, которое возбудили против правозащитницы в апреле 2023 года из-за постов в инстаграме. Фейками российские власти называют сообщения о войне в Украине, не совпадающие с версией Минобороны.
"Пришли, осмотрели, ничего не изымали. Мама говорит, что написали и дали на подпись много листов, я даже не знаю, что там написали. Теперь так же формально, как провели обыск, будут меня судить", – прокомментировала Анохина обыск Кавказ.Реалии.
- Анохина – основательница проекта по помощи пострадавшим от домашнего насилия "Марем" в Дагестане – уехала из России после того, как в июне 2021 года в шелтер для пострадавших пришли полицейские и насильно увезли укрывавшуюся там чеченку Халимат Тарамову.
- После полномасштабного вторжения в Украину российские власти начали преследование за антивоенные выступления и высказывания.
- По подсчётам ОВД-Инфо, уголовные дела за антивоенную позицию возбудили как минимум против 651 человека, 189 из них обвиняют по статье о фейках про российскую армию.
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