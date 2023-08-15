В Дагестане провели обыск в доме правозащитницы Анохиной

В Махачкале провели обыск в доме правозащитницы Светланы Анохиной. Об этом она рассказала в фейсбуке.

В доме во время обыска находилась её 93-летняя мать со старшей дочерью и тремя внучками. Сама Анохина больше двух лет назад уехала из России.

Обыск проходил по делу о "фейках" про армию, которое возбудили против правозащитницы в апреле 2023 года из-за постов в инстаграме. Фейками российские власти называют сообщения о войне в Украине, не совпадающие с версией Минобороны.

"Пришли, осмотрели, ничего не изымали. Мама говорит, что написали и дали на подпись много листов, я даже не знаю, что там написали. Теперь так же формально, как провели обыск, будут меня судить", – прокомментировала Анохина обыск Кавказ.Реалии.