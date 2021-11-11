СК не стал заводить дело о штурме убежища для женщин в Дагестане

Управление Следственного комитета России по Дагестану отказалось заводить уголовное дело из-за штурма полицейскими убежища для женщин в Махачкале, откуда они силой забрали чеченку Халимат Тарамову. Об этом сообщает "Медуза" (признана "СМИ-иноагентом") со ссылкой на "Комитет против пыток".

Правозащитники считают, что действия сотрудников правоохранительных органов во время штурма шелтера могут подпадать под уголовные статьи о нарушении неприкосновенности жилища с использованием служебного положения и о превышении должностных полномочий. Следователи этого в действиях полиции не обнаружили.

В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела говорится, что отец Тарамовой сообщил полицейским о лечении его дочери от наркотической зависимости и о том, что она не отдает отчета в своих действиях. Аюб Тарамов заявил сотрудникам правоохранительных органов, что его дочь удерживают в шелтере насильно.

По версии полиции, во время штурма убежища для женщин, сотрудницы шелтера толкали их, ложились на ступеньки и катались по лестницам вниз. На требования успокоиться они якобы не реагировали. Из-за этого полиция решила задержать всех находившихся в шелтере. У правозащитниц Светланы Анохиной, Майсарат Килясхановой и Ираиды Смирновой после задержания были зафиксированы ушибы и гематомы на руках и ногах.

В июне из шелтера в Махачкале насильно вернули в Грозный 22-летнюю уроженку столицы Чечни Халимат Тарамову, дочь бывшего министра ЖКХ Чечни Аюба Тарамова. До этого девушка записала видеообращение, в котором рассказала, что подвергалась насилию в семье из-за своей сексуальной ориентации. Она просила не раскрывать её местонахождение. СМИ сообщали, что родственники Тарамовой пытались "лечить" её от гомосексуальности.

После доставления в Грозный Тарамова записала ещё несколько видеообращений, показанных по чеченскому государственному телевидению, в которых заявила, что у неё "всё хорошо", она находится "в кругу семьи", никакого давления на неё нет и её права не нарушаются.

11 августа издание Baza написало , что Халимат Тарамова якобы попыталась бежать во второй раз, но ее задержали на границе Чечни и Дагестана, отследив по камерам, и теперь она снова дома.