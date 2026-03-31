В Дагестане расширили зону ЧС из-за наводнения

В Дагестане расширили режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за обильных дождей, пишут Кавказ.Реалии со ссылкой на местные власти. Теперь, помимо Махачкалы и Хасавюртовского района, режим ЧС введен в городах Буйнакск, Дагестанские Огни, Каспийск, Хасавюрт, а также в Дербентском и Карабудахкентском районах.

В республике эвакуировали жителей четырех затопленных сел – непогода вызвала обрыв коммуникаций, разрушение дорог и мостов, а также оползни и камнепады.

В Махачкале из-за подтоплений пострадали дома на 50 улицах города, эвакуировано 320 человек, из них 158 – в пункты временного размещения, рассказал глава администрации Джамбулат Салавов. Наиболее сложная ситуация на подстанции "Приморская": там до сих пор откачивают воду, к просушке оборудования обещают приступить не раньше 1 апреля. Из-за этого жители негазифицированного поселка Редукторный вынуждены готовить еду на костре. Электричества нет не только в Махачкале, но и в 30 из 41 района республики.

В Буйнакске обильные осадки стали причиной оползней в районе Приреченска. Даже предварительного количество поврежденных домов власти не называют, на месте работают комиссии управления архитектуры и градостроительства: они проверяют документы на дом и спрашивают о наличии детей, инвалидов или участников войны в Украине, сообщил глава администрации Махач Абдулмуслимов.

В Каспийске подступы к новому микрорайону "Кемпинг" расчищают экскаваторами, чтобы дать выход собравшейся воде. При осмотре вышедшего из берегов Моисеева ручья там нашли "опасные участки, требующие немедленного вмешательства" – речь идет о засорах, которые приводят к подтоплениям домов.