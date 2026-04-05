В Дагестане расследуют отравления в пострадавшем от наводнения районе

Более 30 жителей Карабудахкентского района Дагестана обратились за медицинской помощью с симптомами отравления. Следком в Каспийске разбирается в причинах произошедшего – предположительно, людям стало плохо от питьевой воды. В этом районе с 30 марта действует режим ЧС из-за наводнений.

Со 2 по 4 апреля был госпитализирован 21 пациент с кишечной инфекцией, среди них – 14 детей, заявили в Минздраве республики. Пациенты использовали некипяченую воду для мытья посуды, отметили в ведомстве.

На фоне наводнений Роспотребнадзор объявил в пострадавших районах экстренную вакцинацию от гепатита А.

Из-за проблем с чистой питьевой водой ее доставляют в Дагестан в том числе из соседних республик: 44 тысячи литров ранее прибыло из Ингушетии. На месте в раздаче гуманитарной помощи участвуют спасатели и полиция.