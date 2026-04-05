Ссылки для упрощенного доступа

Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Дагестане расследуют отравления в пострадавшем от наводнения районе

Слушать
58 сек.

Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Наводнение в Дагестане
Наводнение в Дагестане

Более 30 жителей Карабудахкентского района Дагестана обратились за медицинской помощью с симптомами отравления. Следком в Каспийске разбирается в причинах произошедшего – предположительно, людям стало плохо от питьевой воды. В этом районе с 30 марта действует режим ЧС из-за наводнений.

Со 2 по 4 апреля был госпитализирован 21 пациент с кишечной инфекцией, среди них – 14 детей, заявили в Минздраве республики. Пациенты использовали некипяченую воду для мытья посуды, отметили в ведомстве.

На фоне наводнений Роспотребнадзор объявил в пострадавших районах экстренную вакцинацию от гепатита А.

Из-за проблем с чистой питьевой водой ее доставляют в Дагестан в том числе из соседних республик: 44 тысячи литров ранее прибыло из Ингушетии. На месте в раздаче гуманитарной помощи участвуют спасатели и полиция.

This item is part of
XS
SM
MD
LG