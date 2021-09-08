В Дагестане уволен замдиректора школы. Он не пускал учениц без платков

В селе Маджалис Кайтагского района Дагестана сняли с должности заместителя директора школы Адамкади Курбанкадиева, который не пускал на уроки девочек с непокрытой головой. Об этом телеканалу "360" сообщил начальник районного отдела образования Шамиль Магомедов. По словам чиновника, педагог превысил свои должностные обязанности. Он также пояснил, что ношение платка было внесено в устав школы еще в июле, но лишь в качестве "дополнительной формы", а не обязательной.

Как рассказал "Коммерсанту" глава района, Курбанкадиев уволился с должности заместителя директора по собственному желанию, но сохранил за собой место учителя физкультуры.

На видеозаписи, сделанной родителями учащихся и распространившейся в соцсетях шестого сентября, Адамкади Курбанкадиев проверяет внешний вид учениц . Девочек без платков он просит отойти в сторону и не пропускает внутрь школы.

В администрации Кайтагского района осудили действия Курбанкадиева и пообещали его наказать.

В то же время в министерстве образования Дагестана Кавказ.Реалии сообщили, что инициатором требования к школьницам носить платки является руководство района. Как рассказали в пресс-службе министерства, им стали поступать многочисленные жалобы от родителей на местные власти, которые пытаются распространить это требование на все школы района.