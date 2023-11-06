В Дагестане задержаны 11 подозреваемых в участии в беспорядках

По подозрению в участии в антисемитских массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы задержаны 11 человек. Об этом заявил начальник главка МВД по Северо-Кавказскому округу Сергей Бачурин. При этом он не сказал, избрана ли в отношении кого-либо из них мера пресечения по уголовному делу.

Следственный комитет ранее утверждал, что были установлены личности 20 подозреваемых — "активных участников массовых беспорядков".

Большая часть выступления Бачурина была посвящена административным наказаниям участников событий в аэропорту Махачкалы 29 октября, сообщает "Медиазона". Утверждается, что был задержан 201 человек, однако протоколы составили только на 155 из них. Участников антисемитской акции преследуют в административном порядке по трём статьям, причём большая часть протоколов составлена по статье о мелком хулиганстве - 107. 82 протокола составлены по статье о неповиновении полиции и 17 — по статье об участии в несогласованном митинге (на некоторых задержанных протоколы составляли по нескольких статьям). По уже рассмотренным протоколам суды по данным на 6 ноября назначили 38 людям аресты до 10 суток.

Многим участникам массовой акции, при которой аэропорт на несколько часов фактически оказался под контролем толпы и пострадали около 20 человек, назначили административный арест по обвинению в нецензурной брани в общественном месте - это мелкое хулиганство.