В Дагестане задержаны 11 подозреваемых в участии в беспорядках

По подозрению в участии в антисемитских массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы задержаны 11 человек. Об этом заявил начальник главка МВД по Северо-Кавказскому округу Сергей Бачурин. При этом он не сказал, избрана ли в отношении кого-либо из них мера пресечения по уголовному делу.
Следственный комитет ранее утверждал, что были установлены личности 20 подозреваемых — "активных участников массовых беспорядков".
Большая часть выступления Бачурина была посвящена административным наказаниям участников событий в аэропорту Махачкалы 29 октября, сообщает "Медиазона". Утверждается, что был задержан 201 человек, однако протоколы составили только на 155 из них. Участников антисемитской акции преследуют в административном порядке по трём статьям, причём большая часть протоколов составлена по статье о мелком хулиганстве - 107. 82 протокола составлены по статье о неповиновении полиции и 17 — по статье об участии в несогласованном митинге (на некоторых задержанных протоколы составляли по нескольких статьям). По уже рассмотренным протоколам суды по данным на 6 ноября назначили 38 людям аресты до 10 суток.
Многим участникам массовой акции, при которой аэропорт на несколько часов фактически оказался под контролем толпы и пострадали около 20 человек, назначили административный арест по обвинению в нецензурной брани в общественном месте - это мелкое хулиганство.
- После начала ударов Израиля по сектору Газа, которые стали ответом на нападение группировки ХАМАС, жители Дагестана пытались проводить мирные акции в поддержку Палестины, но их разгоняла полиция.
- Вечером 28 октября жители Хасавюрта собрались у отеля "Фламинго" из-за слухов, что туда якобы поселились граждане Израиля. Этому собранию сотрудники правоохранительных органов не мешали.
- На следующий день участники антисемитской акции захватили аэропорт Махачкалы. Под предлогом солидарности с палестинским народом толпа проверяла документы у людей на выезде из аэропорта, а затем прорвалась внутрь здания и на лётное поле. Пассажиров из Тель-Авива пришлось эвакуировать на военном вертолёте.
- Глава Дагестана Сергей Меликов сначала заявил, что "прощения не будет никому" из участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, однако после призывов проявить снисхождение к погромщикам смягчил риторику и заявил: "Что случилось, то случилось". Сайт Кавказ.Реалии проанализировал, как менялась позиция Меликова по этому вопросу.
- Президент России Владимир Путин использовал захват аэропорта в Махачкале для обвинений в адрес Украины и Запада, а также для призыва воевать за Палестину – но на территории Украины. Вашингтон и Киев категорически отрицают причастность к беспорядкам в Дагестане и заявляют об ответственности российских властей за произошедшее.
- В Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии ранее тоже прошли антисемитские акции: в Черкесске требовали "выселить евреев", в Нальчике подожгли строящееся здание еврейского культурного центра.