В Дамаске в результате авиаудара погибли несколько членов КСИР

Четыре члена иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) погибли в результате израильского удара по жилому дому в Дамаске. Об этом сообщает Reuters. По данным агентства, здание полностью уничтожено. Оно использовалось иранскими советниками, поддерживающими правительство Сирии.

Иранская служба Радио Свобода сообщает о пяти погибших.

Сирийское государственное информагентство SANA называет случившееся "актом израильской агрессии".

Иранские СМИ сообщают, что в результате авиаудара погиб глава разведки спецподразделения Корпуса стражей в Сирии Юсеф Омидзаде и его заместитель.

Израильские СМИ сообщают, что в районе, где произошел взрыв, живут Зияд аль-Нахала лидер палестинской группировки "Исламский джихад", признанной террористической во многих странах мира, и Акрам Аладжури, который несет ответственность за всю военную деятельность организации.

Представитель "Исламского джихада" заявил, что аль-Нахала не пострадал.

По данным базирующегося в Великобритании Сирийского центра прав человека, в здании, по которому был нанесён удар, проходила встреча неких проиранских лидеров.